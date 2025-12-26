Álvaro Uribe Vélez subió este viernes 26 de diciembre un video a su cuenta de X con fuertes críticas al Gobierno nacional, al que responsabilizó de haber “quebrado al país” y de agravar problemas en sectores como la salud, la seguridad y la educación.

El expresidente hizo varias afirmaciones: sostuvo que la población más pobre se ha quedado sin acceso a medicamentos y que el sistema de salud está quebrado. Además, aseguró que la situación de seguridad ha empeorado, con lo que calificó como 75 masacres en el año y más de 575 secuestros.

También mencionó que el país supera las 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos, cifras que presentó como parte del balance de la actual administración.

Uribe no solo presentó cifras. En el mismo mensaje señaló que los estudiantes se han quedado sin acceso a los créditos del Icetex y sin posibilidades universitarias. También afirmó que los jóvenes son condenados, según sus palabras, a irse al extranjero, a vincularse a economías ilegales o a sobrevivir en la informalidad.

Además, criticó lo que calificó como “derroche” y “corrupción” del Gobierno y aseguró que el país fue quebrado por esas prácticas. En el mismo texto, señaló que el Ejecutivo busca cambiar la Constitución como parte de lo que definió como una estrategia electoral.

En su mensaje, el expresidente comparó cifras de 2010 con datos actuales en materia de seguridad, al mencionar el número de masacres y secuestros registrados en ese año frente a los que, según él, se presentan hoy.

El cruce de declaraciones entre el Gobierno y el expresidente Uribe ha sido constante. Recientemente, el presidente Gustavo Petro respondió a los reparos del líder del Centro Democrático relacionados con el decreto de emergencia económica expedido por el Ejecutivo.

En esa ocasión, Uribe manifestó en su cuenta de X que una tutela presentada por su partido buscaba “proteger a los ciudadanos de los abusos del Gobierno”, al menos mientras se resolvía la vacancia en la Corte Constitucional. La acción judicial pretende frenar los nuevos impuestos que se desprenden de la declaratoria de emergencia económica.

Petro respondió a través de redes y aseguró que Uribe “engaña” y que, en realidad, busca proteger a “los más ricos” del país. “¿Proteger a los ciudadanos o al 0,6 % de ellos, que son los más ricos de Colombia?”, escribió el mandatario.

Petro también acusó al expresidentes Álvaro Uribe y al exmandatario Iván Duque de haber impulsado múltiples reformas tributarias durante sus gobiernos. Según informó, esas iniciativas se enfocaron en impuestos al consumo popular y favorecieron a los sectores más poderosos.