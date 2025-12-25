Confidenciales

“La élite del afecto de Petro y Cepeda es la élite narcoterrorista”: Álvaro Uribe tras polémica por becas de Colfuturo

El líder del Centro Democrático se refirió a la polémica tras conocerse que el Gobierno nacional dejará de financiar las becas para apoyar estudiantes.

Redacción Semana
25 de diciembre de 2025, 8:03 p. m.
Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda
Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda Foto: Colprensa/Presidencia/Semana

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció este jueves, 25 de diciembre, sobre las críticas que lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro, contra la Fundación para el Futuro de Colombia Colfuturo, la cual señaló de ser administrada por “banqueros y organizaciones privadas”.

Cogieron el dinero público para servicios de élite, ¿a cuántos hijos de megarricos ayudaron?“, manifestó el jefe de Estado en un mensaje publicado este jueves en sus redes sociales, en medio de la polémica tras conocer que la entidad dejará de financiar las becas para apoyar estudiantes en el exterior.

Uribe cuestiona que la Corte Constitucional siga en vacancia tras decreto de emergencia económica de Petro

El mandatario colombiano aseguró que los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 son “mayoría” en educación superior y que deben tener acceso a posgrados por sus méritos y no su situación económica. Además, en otra publicación mostró la junta de Colfuturo, a la que calificó de “élite financiera y política”.

“Los millones de jóvenes no están en Colfuturo. Solo beneficia a 3.000 jóvenes de estrato 4, 5 y 6, la mayoría ubicados en Bogotá y Medellín .Ya tuvo hallazgos de Contraloría en el pasado y la maneja una junta privada muy aristocrática", escribió Petro.

Antes estos señalamientos respondió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su cuenta en X señaló: "Ojalá el país tuviera mucha élite por preparación como los estudiantes de Colfuturo, hechos por el esfuerzo personal y familiar. La élite del afecto de Petro y Cepeda es la élite narcoterrorista".

