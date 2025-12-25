Política

Gustavo Petro se va de frente contra Colfuturo: “Cogieron el dinero público para servicios de élite”

El mandatario sigue defendiendo su decisión de no financiar estudios de posgrado en el exterior a través de la fundación.

Redacción Semana
25 de diciembre de 2025, 12:28 p. m.
El presidente Gustavo Petro se refiere nuevamente a la polémica de Colfuturo.
El presidente Gustavo Petro se refiere nuevamente a la polémica de Colfuturo.

El presidente Gustavo Petro sigue defendiendo su decisión de ponerle fin a la financiación estatal de Colfuturo, entidad que otorga créditos beca para que estudiantes colombianos cursaran posgrados en el exterior.

A través de su cuenta de X, el mandatario criticó duramente a la entidad por ser administrada por “banqueros y organizaciones privadas”.

“Cogieron el dinero público para servicios de élite, ¿a cuántos hijos de megarricos ayudaron?“, manifestó el presidente.

Y aseguró que los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 son “mayoría” en educación superior y que deben tener acceso a posgrados por sus méritos y no su situación económica.

“Claro que hay estudiantes de educación superior estratos 1, 2 y 3; son la mayoría. Y claro que ellos, quienes salen de sus estudios superiores de pregrado, deben tener la opción al doctorado y maestría, no de acuerdo a su situación económica, sino a sus méritos", sostuvo el presidente.

Colfuturo confirma que el Gobierno Petro dejará de financiar las becas para apoyar a estudiantes en el exterior

Petro también defendió su administración en la que otorga preescolar, educación básica y pregrados a los estratos más bajos. Aprovechó también para lanzar una crítica al Gobierno del expresidente Iván Duque.

“Eso es lo que estamos haciendo. Por eso el presupuesto para la educación es, desde lejos, el más alto de la historia. Mientras que Duque redujo el presupuesto de la educación en pesos constantes, nosotros lo subimos en 45 %“, agregó.

En otra publicación, el presidente mostró la junta de Colfuturo, calificándola de “élite financiera y política”.

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a decisión del Gobierno de dejar de financiar oportunidades para colombianos en el exterior.
Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a decisión del Gobierno de dejar de financiar oportunidades para colombianos en el exterior.

“Los millones de jóvenes no están en Colfuturo. Solo beneficia a 3.000 jóvenes de estrato 4,5 y 6, la mayoría ubicados en Bogotá y Medellín. Ya tuvo hallazgos de contraloría en el pasado y la maneja una junta privada muy aristocrática", escribió Petro.

De esa forma, dijo que el Ministerio de Ciencia beneficia ya a 7.000 estudiantes al año y, tras el retiro de la financiación a Colfuturo, aumentará las becas internacionales de maestría y doctorado.

“El dinero público es para el pueblo; es inconstitucional entregar subsidios a los ricos. No digo que esos que crearon el modelo de la privatización de la educación sean ratas, las ratas no se merecen esa comparación", se lee en el trino del presidente.

La decisión del mandatario ha generado preocupación entre beneficiarios actuales y egresados del Programa Crédito Beca de Colfuturo.

Desde 2026, la fundación informó que transitará una nueva etapa sin recursos del Estado, que había recibido por más de dos décadas en favor de estudiantes colombianos destacados.

