El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó que la Corte Constitucional permanezca en vacancia pese al decreto con el que el presidente Gustavo Petro declaró emergencia económica.

Pese a analizar la situación y el panorama que se vive, el alto tribunal decidió que estudiará la declaratoria cuando termine la vacancia, dejando de lado los llamados que habían hecho varios sectores políticos y sociales.

Por ello, el líder natural del Centro Democrático, por medio de su cuenta de X, lanzó una crítica enfatizando que primero debería de estar el bien de los colombianos.

"A la protección de los derechos ciudadanos no le puede aplicar la vacancia. Por eso, ante la vacancia de la Corte Constitucional debería proceder la Tutela“, escribió.

De esta manera, el exjefe de Estado dejó en evidencia que no está de acuerdo con la decisión del alto tribunal, tal y como han expresado otros sectores políticos.