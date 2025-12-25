Cruce entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe por decreto de emergencia económica: “No engañe más al pueblo”

Gustavo Petro, presidente de la República, respondió a los reparos del expresidente Álvaro Uribe sobre el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional.

El mandatario aseguró que el líder del Centro Democrático, quien presentó una tutela junto a su partido que busca detener los nuevos impuestos que traerá la declaratoria, “engaña” y que busca proteger a los “más ricos” de Colombia.

“Pienso que una tutela podría proteger a los ciudadanos de los abusos del Gobierno al menos mientras termina la vacancia de la Corte”, manifestó Uribe en X.

El presidente respondió: “¿Proteger a los ciudadanos, o al 0,6% de ellos, que son los más ricos de Colombia?“.

Y acusó al expresidente, así como a Iván Duque, de llenar al país de reformas tributarias.

“La de Carrasquilla la derrotó el pueblo, y todas, sin excepción, se trataron de IVA al consumo popular, exoneraron más a los más poderosos”, dijo Petro en redes sociales.

También aseguró que “creció enormemente la desigualdad social en sus gobiernos” y que ellos “iniciaron el estallido social”.

Petro recordó que presentó reformas tributarias “contrarias” a las presentadas por Uribe. Dijo que todas iban “a los sectores más ricos de la sociedad” y recalcó que a la que logró pasar “le quitaron la progresividad”.

También acusó al expresidente de “controlar” la institucionalidad que no permitió el paso de sus normas.

“En las otras reformas tributarias que presenté, aún con mayor progresividad que la de Ocampo, es decir apuntaban a un recaudo de impuestos a los más ricos del país, simplemente, usted expresidente Uribe, con la institucionalidad que aún controla, pues gobernó casi todo lo que llevamos de este siglo, no permitió aprobarlas en el Congreso", manifestó.

Frente a la intención de frenar el nuevo decreto del expresidente Uribe, Petro dijo que lo que busca es que los “megarricos de Colombia, el 0,6 % de la población colombiana, no pague un centavo en el 2026″.

“Después que el solo gobierno de Duque les entregó 70 billones en subsidios y provocaron que se disparará el déficit primario. Esos subsidios se financiaron con deuda pública expresidente", señaló Petro.

Y los acusó de hacer parte del “egoísmo social y la irracionalidad económica”. Igualmente, advirtió que de no permitir los nuevos impuestos, la deuda “estallará en la próxima devaluación”.

Concluyó acusando al líder del Centro Democrático de mentir: “Así que no diga más mentiras señor expresidente Álvaro Uribe”.

En la tutela, el Centro Democrático espera que se frene el decreto de emergencia económica, con el fin de que los magistrados de la Corte Constitucional puedan revisarla sin que los nuevos impuestos entren en vigencia.