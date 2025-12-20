Presidente Petro aseguró que la magistrada que envió a la cárcel a sus exministros fue quien liberó a Uribe, pero se le olvidó un dato importante 

Lo que el presidente Gustavo Petro considera, con sarcasmo, una “coincidencia”: que la magistrada encargada de enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fue la misma que absolvió al expresidente Álvaro Uribe, para los expertos penalistas es una muestra de independencia.

El primer mandatario se lanzó a decir, por redes sociales, que la magistrada absolvió al expresidente Álvaro Uribe en el proceso que se adelantó por fraude procesal y soborno en actuación penal; se convirtió en “enemiga” del progresismo al enviar a la cárcel a los exministros. El presidente no solo deja un manto de duda en la decisión de la magistrada, “sino que la deja en riesgo”, advierten servidores de la justicia.

Lo que no advierte el presidente en su mensaje a través de las redes sociales, es que la decisión que absolvió al expresidente Álvaro Uribe fue de una sala conformada por tres magistrados y donde todos tenían la posibilidad de votar. La magistrada apenas tenía un voto.

Otro antecedente que desconoce el presidente Gustavo Petro y que incluye a la magistrada que tomó la determinación de enviar a la cárcel a sus exministros, está en el mismo proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. SEMANA en su momento reveló que esta magistrada fue la encargada de negar una tutela al exmandatario y su defensa en el proceso que aún no llegaba a condena.

La tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe y su defensa buscaba reversar una decisión de la juez que finalmente condenó al mandatario y en la que negó una recusación de plano. Los abogados del exmandatario advirtieron que se estaba violando el debido proceso de su cliente y, por tanto, acudieron a esa tutela.

Cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. “La empresa criminal” que saqueó la UNGRD golpea a la cúpula del Gobierno Petro

Lo que no cuenta el presidente Gustavo Petro en su mensaje a través de las redes sociales y donde pone en duda las decisiones de la justicia, incluso advirtiendo que se convirtieron en “enemigos” del progresismo, es que esa misma magistrada le negó al expresidente Uribe la tutela y dejó en firme el proceso que se adelantaba contra el exmandatario en los juzgados de Paloquemao.

“Este es el estado que llaman destripador del progresismo, ya sueñan conformarlo. Y ya sabe la clase media en que tipo de realidad se moverá si vota al pasado, porque lo que le pasa a uno, como en el 1933 alemán, le terminará pasando a todos. Ahora le sucede a uno de los mejores economistas del país y uno de sus mejores senadores”, advirtió el primer mandatario.

Álvaro Uribe, inocente: Tribunal Superior revoca fallo de la jueza y absuelve al expresidente de soborno en actuación penal y fraude procesal Foto: SEMANA

Con este antecedente queda claro que el presidente Gustavo Petro recibió solo una parte de la historia y una versión que pone en duda las actuaciones de la magistrada; sin embargo, y en resumen, la magistrada que efectivamente votó por la absolución del expresidente Álvaro Uribe, también le negó una tutela y ahora en el ejercicio de justicia ordena cárcel para los exministros.