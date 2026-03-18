¿Qué pasará con su EPS en Cali si es intervenida? Secretario de Salud se pronuncia ante la crisis

En medio de la polémica nacional sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano por las EPS intervenidas por el gobierno Petro, los caleños expresan una gran preocupación y se preguntan qué pasará con su EPS si es intervenida.

Gobernadora del Valle advierte fuerte impacto en salud por orden de Petro de liquidar varias EPS: “La situación puede empeorar”

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, expresó “profunda preocupación” frente al anuncio del Gobierno nacional de liquidar las EPS en quiebra, al señalar que la medida podría provocar un “traumatismo mayor” en ciudades como Cali.

Germán Escobar hoy es secretario de salud en Cali y ya ha sido viceministro nacional. Foto: Guillermo Torres /Semana

Según el funcionario, en la capital del Valle cerca de 900.000 personas, casi un millón, están afiliadas a EPS que actualmente se encuentran intervenidas y que podrían ser liquidadas.

“No existe en este momento una EPS o unas EPS que puedan absorber esta cantidad de personas con una red prestadora de salud estable y con la suficiente capacidad para continuar tratamientos, medicamentos y los servicios de salud que requiere la población con necesidad”, advirtió el secretario Escobar.

Por lo que el impacto no solo sería administrativo, sino también en la atención directa a los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o tratamientos en curso.

Cifras estatales corroboran esta apreciación

La advertencia coincide con otras cifras del sistema local. Según la Secretaría, durante 2025 se atendieron más de 25.000 quejas por presuntas vulneraciones al derecho a la salud, mientras que en lo corrido de 2026 ya se superan las 3.000 reclamaciones.

Las EPS intervenidas han reportado más quejas. Foto: Nueva Eps

La Gobernación del Valle ha señalado que una medida de este tipo podría agravar las deudas del sistema y aumentar las barreras de acceso para los pacientes, si no existe un respaldo económico suficiente y un plan de contingencia definido.

Desde el nivel territorial, las autoridades de diferentes ciudades insisten en que la capacidad instalada no es suficiente para asumir de forma inmediata el traslado masivo de usuarios, lo que podría generar interrupciones en la atención.

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El secretario concluyó que la dimensión de la crisis supera la capacidad de respuesta de las administraciones locales, por lo que cualquier decisión sobre el futuro de las EPS debe estar acompañada de soluciones financieras y operativas que eviten afectaciones a los usuarios del sistema de salud.

“La crisis del sistema pareciera estar sobrepasando cualquier capacidad institucional de cualquier entidad territorial, Cali, Bogotá y, en general, cualquier ciudad del país”, declaró el secretario de Salud de la capital valluna, Germán Escobar.