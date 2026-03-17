La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, no se guardó nada y se pronunció sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar todas las EPS en quiebra, lo que podría desencadenar, en palabras de la mandataria regional, una crisis más grave en todo el sistema de salud.

La mandataria señaló que esta decisión agravaría aún más la situación en el departamento donde la deuda con la red de salud asciende a los $6 billones.

“Es una problemática bastante grave en el caso que se dé, porque las deudas a los hospitales y las clínicas son muchísimas. Por ejemplo, el Hospital Universitario del Valle tiene deudas de más o menos 700 mil millones de pesos de EPS intervenidas, que son vigiladas y controladas por el Gobierno nacional”, indicó la mandataria.

El estudio revela las malas cifras de gestión de las EPS intervenidas por el gobierno en la era Petro. Foto: Fotomontaje SEMANA/ SEMANA/ Getty

Enfatizó en que, sin un respaldo económico claro por parte del Gobierno nacional, el sistema de salud podría enfrentar una crisis aún mayor. “Esto traería una problemática financiera muy grande, a no ser que el Gobierno provea los recursos necesarios para poder pagar las deudas o por lo menos aliviar las deudas de los hospitales y las clínicas, para que de esa manera puedan prestar el servicio de salud a los pacientes”.

La Nueva EPS, entidad promotora de salud, que según el Gobierno nacional, recibiría a los usuarios de las EPS liquidadas, es una de las que mayor deuda presenta en la región. “Creo yo que el poder pasar toda esta cantidad de pacientes a la Nueva EPS, que es una de las que más dificultades tiene, va a ser todavía muy grave, aún más cuando el Hospital Universitario del Valle, por ejemplo, le sirve a la Nueva EPS. Solo dos hospitales en Cali le sirven a la Nueva EPS y es el que más tiene deudas precisamente”, puntualizó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

De acuerdo con las autoridades de salud del Valle, las barreras en el acceso a los servicios de salud podrían agravarse con el anuncio de la liquidación de las promotoras de salud. “Tenemos personas que no acceden a citas, procedimientos y medicamentos, y si liquidan las EPS sin claridad en el tránsito, la situación puede empeorar. Aquí está en juego la vida de las personas”, dijo la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

Igualmente, en el departamento hay preocupación por el impacto en la estabilidad financiera de hospitales y clínicas y la pérdida de miles de empleos. Por eso, desde el Valle del Cauca se urgió un plan de contingencia que garantice el derecho de los ciudadanos de recibir atención en salud de manera oportuna, continua y adecuada de darse la transición.