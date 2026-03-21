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Presidente Petro dice desde la cumbre de la Celac que tesis de Marco Rubio escalaría conflictos en el mundo

El evento se realiza en Bogotá.

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Redacción Semana
21 de marzo de 2026, 3:23 p. m.
Gustavo Petro en la cumbre Celac.
Gustavo Petro en la cumbre Celac. Foto: Suministrado a SEMANA.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este sábado, 21 de marzo, desde la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en Bogotá, que si en el mundo lleva a cabo la tesis de Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., se podrían escalar los conflictos.

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“Marco Rubio esgrimió una tesis académica que viene levantándose en medios de las universidades (…) una nueva era de conflictos atravesados por una guerra”, dijo Petro.

Asimismo, indicó que es necesario que en todo el mundo pueda cesar la guerra y que entre países haya cooperación y no conflictos.

“El nuevo multilateralismo es un encuentro de la humanidad y de los pueblos diversos de la humanidad, buscando soluciones comunes a los problemas de la humanidad a través de un diálogo entre civilizaciones”, agregó.

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Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva (C) and Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira arrive for the X Summit of Heads of State and Government, within the framework of the CELAC-Africa High-Level Forum in Bogota on March 21, 2026. (Photo by RAUL ARBOLEDA / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (C), y el canciller brasileño, Mauro Vieira, llegan a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco del Foro de Alto Nivel CELAC-África en Bogotá el 21 de marzo de 2026. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

Y es que, en medio de esta cumbre, lo que buscan es poder coordinar la política exterior, integración regional y cooperación con socios clave, como África. Aunque estaban invitados todos los presidentes de las naciones participantes, solo están presentes cinco: los jefes de Estado de San Vicente y las Granadinas, Burundi, Uruguay, Colombia y Brasil.

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Este último, Luiz Inácio Lula da Silva, fue recibido en la madrugada del sábado por la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio, y es la figura de mayor reconocimiento internacional entre los asistentes, en especial porque recientemente ha hecho declaraciones sobre el estado actual y el futuro de la Celac.

Lula, quien ha señalado participando en todas las cumbres de alto nivel de esta comunidad de estados latinoamericanos desde su regreso al poder en 2023, ha dicho a medios brasileños que “la Celac prácticamente está dejando de existir” si no se protege de injerencias de la extrema derecha y de presiones que buscan romper la cohesión regional.

El mandatario brasileño ha planteado que la región debe consolidarse como una “zona de paz”, y que la Celac debe ser el foro donde se discutan la integración energética, el cambio climático y la cooperación con África.