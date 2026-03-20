Política

“Entregaré la presidencia”: Gustavo Petro tras reunión clave con jefes de Estado de la región

En Colombia se llevó a cabo una reunión de alto nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

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Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 10:18 p. m.
El presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario de Uruguay Yamandú Orsi.
El presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario de Uruguay Yamandú Orsi. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro reveló este viernes, 20 de marzo, detalles de varias reuniones bilaterales que sostuvo con mandatarios de la región. Fue el caso de su homólogo de Uriguay, Yamandú Orsi.

Por medio de su cuenta de X, el jefe de Estado expresó: “Me reuní con el presidente Orsi de la república del Uruguay, mañana le entregaré la presidencia de la CELAC en Bogotá”.

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Y es que de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, este viernes se llevó a cabo en el país una reunión de alto nivel de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Encuentro que traza la ruta al “espacio clave previo a la X Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, en el que se analizaron los desafíos actuales y las perspectivas de este mecanismo regional”.

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La canciller Rosa Villavicencio manifestó que la Celac, “ha demostrado su capacidad para sostener el diálogo político regional, incluso en contextos de diversidad de visiones, consolidándose como un espacio propio de concertación”.

Además expresó la alta funcionaria del Gobierno Petro: “La fortaleza de la Celac radica precisamente en su capacidad de transformar la diversidad en una plataforma de acción colectiva”.

Sumado a ello en un comunicado de la Cancillería se indicó que Colombia alzanzó avances “durante su presidencia pro tempore, señalando que se ha avanzado hacia una Celac más articulada, propositiva y enfocada en resultados, especialmente en áreas estratégicas como la transición energética, la seguridad alimentaria, la educación superior, la salud, la transformación digital, la conectividad y el fortalecimiento del comercio intrarregional”.

A su turno el canciller de Uruguay expresó: “El enorme esfuerzo de Colombia al frente de la presidencia pro tempore, con una contribución al fortalecimiento de la integración regional y la proyección internacional del bloque”.

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“Al asumir esta responsabilidad, Uruguay anunció que priorizará el diálogo y la construcción de consensos, así como el desarrollo de acciones concretas en áreas como seguridad alimentaria, transición energética, educación, ciencia, salud e integración regional”, puntualizó la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.