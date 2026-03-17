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Carlos Orozco, director de talento humano de la Cancillería, salió de la entidad en medio de supuestos roces con la canciller Villavicencio

La cartera aseguró que la salida del funcionario se debió a motivos personales y que fue él mismo quien presentó su renuncia el pasado viernes 13 de marzo.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 10:12 a. m.
La SIC llegó hasta el Palacio de San Carlos en Bogotá, sede de la Cancillería, para realizar la inspección.
La SIC llegó hasta el Palacio de San Carlos en Bogotá, sede de la Cancillería, para realizar la inspección. Foto: guillermo torres-semana

El director de Talento Humano de la Cancillería de Colombia, Carlos Arley Orozco, salió de su cargo en medio de, lo que al parecer, son tensiones internas dentro de la entidad.

Declaración que realizará la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sobre los detalles de la llamada de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump
Declaración que realizará la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sobre los detalles de la llamada de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La salida del funcionario fue revelada en el programa 6AM W de Caracol Radio, y confirmada por fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según se conocido, la salida de Orozco se habría producido tras diferencias con la canciller Rosa Villavicencio relacionadas con decisiones administrativas dentro de la entidad.

De acuerdo con Caracol Radio, la ministra habría expresado inconformidad luego de detectar movimientos administrativos que, presuntamente, se estaban ejecutando sin su autorización directa. Entre los procedimientos que generaron molestias estarían trámites relacionados con traslados y nombramientos de personal dentro de la Cancillería.

Yolanda Villavicencio, canciller.
Yolanda Villavicencio, canciller. Foto: Cancillería

Tras revisar estos procesos, se habrían identificado decisiones que no contaban con el visto bueno de la canciller, lo que provocó tensiones internas y cuestionamientos sobre la gestión del área de Talento Humano. Estas diferencias terminaron deteriorando la confianza entre la dirección de la entidad y el funcionario, situación que finalmente derivó en su salida del cargo.

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Sin embargo, la Cancillería le contestó a SEMANA que la salida de Orozco se dio por motivos personales. Según la entidad, el funcionario presentó su renuncia el pasado viernes 13 de marzo.