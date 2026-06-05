Cancillería lanza dura advertencia y rechaza apoyos extranjeros a candidatos presidenciales en Colombia

El Gobierno colombiano hizo este viernes, 5 de junio, un fuerte pronunciamiento en defensa de la soberanía nacional y del proceso electoral en curso.

A través de un comunicado, la Cancillería expresó su preocupación por cualquier manifestación de apoyo, presión o intervención externa que pueda influir en las decisiones políticas de los colombianos.

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En el documento, emitido el 5 de junio de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que las decisiones sobre el futuro político del país corresponden exclusivamente a los ciudadanos y advirtió que cualquier acción de actores extranjeros orientada a favorecer o perjudicar candidaturas, partidos o proyectos políticos constituye una injerencia inadmisible.

“Las decisiones sobre el futuro político de la nación competen exclusivamente al pueblo colombiano, mediante el ejercicio libre, soberano y democrático de su derecho al voto”, señaló la Cancillería.

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El pronunciamiento también recalcó que las elecciones presidenciales deben desarrollarse en un ambiente libre de cualquier interferencia externa, al considerar que este tipo de actuaciones pueden afectar la imparcialidad institucional y erosionar la confianza ciudadana en los resultados.

“La legitimidad de los resultados electorales depende exclusivamente de la voluntad expresada por los ciudadanos colombianos en el marco de las instituciones democráticas establecidas por la Constitución y la ley”, indicó la cartera diplomática.

Asimismo, el Gobierno reafirmó su compromiso con el Estado de derecho, la defensa de la democracia y el respeto a la independencia de las autoridades electorales, recordando que las relaciones entre Estados deben regirse por el principio de no intervención en asuntos internos.

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Llamado a la prudencia de actores internacionales

En uno de los apartes más contundentes del comunicado, la Cancillería exhortó a gobiernos, organizaciones y actores internacionales a actuar con responsabilidad frente al proceso electoral colombiano.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores exhorta a todos los actores internacionales a obrar con prudencia y responsabilidad en el marco del desarrollo de las elecciones presidenciales en curso”, señala el documento.

Además, destacó la fortaleza de las instituciones colombianas y la capacidad de los ciudadanos para decidir libremente el rumbo político del país sin presiones externas.