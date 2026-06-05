Abelardo de la Espriella puso tatequieto a los partidos tradicionales: “Es mi deber ejercer un liderazgo claro”

En la noche de este viernes, 5 de junio, el candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, emitió un pronunciamiento sobre su estrategia de campaña. El abogado disputará la Presidencia frente al aspirante de la coalición del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en los comicios definitivos programados para el próximo domingo 21 de junio.

Video | Intentan atacar sede de la campaña de Abelardo de la Espriella en Bogotá

A través de sus redes sociales, el candidato hizo alusión a esta etapa electoral como el “partido” más importante en la historia reciente del país. En su intervención, el aspirante subrayó la necesidad de implementar medidas de control interno para evitar cualquier tipo de acuerdos paralelos durante la fase final de su candidatura.

Masivo recibimiento a José Manuel Restrepo en Unicentro, en Bogotá: “Colombia despertó y vamos a ganar”

En su mensaje, lanzó una crítica a los partidos tradicionales diciendo que “en esta nueva etapa de nuestra historia política, en la que hemos asumido el compromiso de transformar de raíz la forma de hacer política en Colombia, es mi deber ejercer un liderazgo claro y transparente que siente las bases de un gobierno ético, íntegro y ajeno a las prácticas del pasado”.

Restricciones directas a familiares y círculo cercano

El candidato Abelardo de la Espriella manifestó que “ningún miembro de mi familia, incluidos padres y hermanos, ni mis amigos personales tienen autorización para realizar reuniones o acuerdos políticos en mi nombre. Absolutamente ninguna gestión adelantada por mis allegados posee validez alguna ante el movimiento ni ante las instituciones del Estado”.

Abelardo de la espriella Candidato Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Respecto al manejo financiero y logístico de la campaña, el aspirante confirmó que el proyecto político se sustenta en una cuenta única y reportada ante las autoridades electorales. Con esta directriz, el candidato busca descartar el ingreso de dineros que puedan comprometer la independencia de las decisiones en su eventual gobierno.

Rechazo a las alianzas con estructuras políticas tradicionales

El aspirante de Defensores de la Patria agregó que “tampoco aceptaré el respaldo orgánico de partidos políticos tradicionales ni de estructuras clientelistas. Son bienvenidas todas las bases ciudadanas, pues para ello no necesitan intermediario alguno. Cualquier promesa que implique lo contrario carece de toda legitimidad y será rechazada de manera categórica”.

¡No he venido a hacer la política de siempre, he venido a cambiar la política para siempre!



Queridos compatriotas, defensores y miembros de la Manada del Tigre:



En esta nueva etapa de nuestra historia política, en la que hemos asumido el compromiso de transformar de raíz la… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 5, 2026

De acuerdo con la publicación difundida en su cuenta oficial de X, la decisión de limitar el accionar logístico de su entorno íntimo no responde a conflictos familiares. El candidato explicó que se trata de una delimitación estricta de funciones para proteger los lazos afectivos y mantener la transparencia pública.

El candidato presidencial concluyó su intervención señalando que “la política que Colombia requiere en este momento debe estar limpia de intermediarios interesados, de favores y de compromisos oscuros. Quien aspire a gobernar con moralidad debe comenzar por establecer unas líneas de comportamiento muy claras en su propio entorno privado”.