Abelardo de la Espriella vivió inesperado episodio en plena entrevista con Luis Carlos Vélez: “Esto es un desastre en el Caribe”

Se sigue agitando la segunda vuelta presidencial, en donde los ciudadanos serán nuevamente convocados a las urnas para definir quién será el reemplazo de Gustavo Petro en la Presidencia de la República; entre el candidato Abelardo de la Espriella y el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Y en medio de las agendas que están adelantando los candidatos, Abelardo de la Espriella concedió una entrevista en compañía de su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo a Luis Carlos Vélez, en la cual profundizó sobre sus propuestas para el país.

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Sin embargo, De la Espriella vivió un particular episodio que no pasó desapercibido, ya que en plena entrevista al candidato se le fue la luz en la sede que tiene en Barranquilla. Misma situación que los ciudadanos del Caribe han denunciado.

“Perdón Luis Carlos, es que se me fue la luz aquí, esto es un desastre en el Caribe colombiano”, y avanzó el candidato ante el impase, “¿no sé si me están copiando bien?”.

Además expresó: “Ese es otro de los problemas que tenemos que resolver en el Caribe, eso pasa todo el tiempo no, no, un desastre”.

Luego de superada esa situación, el candidato retomó la idea sobre sus propuestas económicas para Colombia: “Luis Carlos, mira, para que la gente nos entienda un poco, porque este es un tema muy complejo. Pues hay que hacer crecer la economía más rápido que la deuda”.

“Hay que recuperar la confianza inversionista, hay que reducir el tamaño del Estado. Hay que combatir la corrupción, hay que fortalecer la seguridad jurídica institucional, hay que garantizar una transición energética responsable”, recalcó Abelardo de la Espriella en ese diálogo con Luis Carlos Vélez.

También manifestó: “Es decir, es la combinación de muchos factores para que nosotros podamos atacar esa deuda como corresponde. De tal suerte que lo que tenemos nosotros, con José Manuel, y además aprovechando el conocimiento de José Manuel, su experiencia, su éxito como ministro de Hacienda, es precisamente tomar todas esas medidas para organizar las finanzas públicas”.

“Hay que cumplir estrictamente la regla fiscal, que esa es otra cosa que este gobierno ha desconocido de manera deliberada. Nosotros vamos a volver las cosas a su cauce y a trabajar y respetando por supuesto toda la autonomía de la junta directiva del Banco de la República”, subrayó.

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Y concluyó con su idea: “Para que la gente nos entienda en casa. Todas las finanzas se arreglan y la deuda con la combinación de todos estos factores, que al final del día, lo que requieren es voluntad, porque puede existir la norma pueden existir las políticas económicas, pero si un presidente no tiene voluntad y su equipo de hacer lo que corresponde para resolver el tema de las finanzas que las van a dejar absolutamente destruidas, pues entonces no hay nada. Nosotros tenemos toda la convicción”.