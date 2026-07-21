Gustavo Petro reveló a qué se dedicará los últimos 15 días antes de abandonar el poder: “Sábados y domingos también”

Se están conociendo más detalles, que fueron notados, del largo discurso que dio el presidente saliente, Gustavo Petro, en la instalación del nuevo Congreso el lunes festivo 20 de julio.

En uno de los apartes de su intervención, el mandatario saliente reveló a qué se dedicará los últimos 15 días antes de salir del poder el próximo 7 de agosto, fecha en la que se posesionará el nuevo presidente electo de los colombianos, Abelardo De La Espriella, quien derrotó en las urnas al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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“Dedicaré los últimos 15 días que me quedan, sábados y domingos también, es que el mayor problema que viene en Colombia, y quiero advertirlo por análisis científico, ya he hecho dos consejos, mañana hacemos uno televisado para que la población pueda conocer toda esta problemática, se llama mega Niño”, indicó el presidente saliente en el recinto del Congreso de la República.

Agregó: “Ojo, la ciencia no sabe la profundidad que puede tener, porque la crisis climática es imprevisible. Lo que sabemos es que va a haber un mega Niño, cien por ciento casi de probabilidad, y es en el mes de diciembre; no seré yo el presidente”.

“El Gobierno, ya ustedes controlarán, ¿harán, no creen la crisis climática? Es como Trump, niega la crisis climática, entonces habla de frágil, pero yo sí creo en la ciencia, me guío por ella, la linterna de Diógenes. Nosotros logramos que la matriz de generación eléctrica sea de energías limpias un 74,1 % gracias a que aumentamos 4.6 gigavatios. Colombia tiene 22 gigas de generación, de capacidad de generación instalada; aumentamos 4 la energía solar y ya había para la mayor parte, que es 54, la energía de agua, que es energía limpia. Todo eso suma 74; por eso nunca hubo apagón en mi Gobierno”, insistió Petro.

Sumado a ello, expresó: “Todos los días me decían apagón, apagón, y era para subir las tarifas de energía. Señores parlamentarios, es una estafa. Y yo la cambié para el año entrante. Se ejecutará; de ustedes dependerá, porque de una fórmula ricardiana, que pone toda la tarifa en costo de gas, cuando la mayor parte es a costo de agua y a costo de sol, que es siete veces más barata; todas se venden en bolsa a costo de gas”.

“Es ahí la estafa y yo la cambié por los costos, como dice la Constitución; si es el costo del agua, si es el costo del sol, es al costo del gas, si es al costo del gas. Y eso desploma la tarifa eléctrica de energía eléctrica. Pero el mega Niño obviamente nos va a clavar esta agua para la agricultura, para el consumo humano y para la alimentación”, recalcó Gustavo Petro.

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Finalmente aseguró Petro: “Es decir, si no nos preparamos, lo que hay es hambre en primer lugar, a una magnitud que no podemos predecir. Y lo segundo que va a pasar es energía eléctrica. Segundo, no primero. Y la solución no es más gas. Aunque hay que importar algo de gas. La solución es más sol. Porque precisamente la sequía es más sol. Por eso seca el agua. Y entonces el plan de enfrentamiento lo voy a asumir en estos 15 días, porque mi Gobierno va hasta que el otro se ponga su banda”.