Miguel Uribe Londoño anticipa las consecuencias que tendría la unión de Uribe y Petro en la elección de Honorio Henríquez en la presidencia del Senado

Aunque el uribismo y el petrismo insisten, cada uno por su lado, en que hicieron alianzas para elegir al congresista del Centro Democrático, Honorio Henríquez, como presidente del Senado, y derrotar a Alfredo Deluque, el candidato de Abelardo De La Espriella, a la hora de votar se reflejó la unión de las casas políticas que militan en orillas distintas pero que, en esta oportunidad, se aliaron para atravesarse a las pretensiones del Tigre.

La elección de Honorio Henríquez, el punto que encontró nuevamente a Uribe y Petro, generó un terremoto político porque, aunque el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, venía advirtiendo el escenario, pocos creyeron que se materializara y que el uribismo y el petrismo terminarían unidos derrotando al abelardismo en el Congreso.

El Debate con Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del excandidato Miguel Uribe Turbay, dijo que más allá de lo ocurrido en la elección de este 20 de julio, habrá consecuencias.

“Álvaro Uribe vuelve a Gustavo Petro su nuevo mejor amigo”, escribió Uribe Londoño en sus redes sociales.

Añadió que “burlarse de sus electores les saldrá caro a los dos. Su victoria es pírrica, inocua. Desenmascara el afán de Álvaro Uribe y de Gustavo Petro de defender sus intereses personales. Ya unidos queda claro que Abelardo tiene un enemigo común que derrotar”.

Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Honorio Henríquez, Abelardo De La Espriella Foto: SEMANA

Y mencionó la palabra “petrouribismo” que los críticos a Uribe y Petro han replicado en sus redes sociales.

Uribe y Petro no han confirmado la alianza política. Y, seguramente no lo harán porque no existió oficialmente, pero sí terminaron unidos para atravesarse a los planes de Abelardo De La Espriella.

El Pacto Histórico, por ejemplo, buscó desmarcarse del uribismo este martes, 21 de julio.

En su cuenta oficial de X la casa política escribió: “Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo De La Espriella, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios ‘aliados’. Seguimos estando en las antípodas del pensamiento con Uribe y el Centro Democrático. Esperamos del nuevo presidente del Senado altura política y garantías para el ejercicio de la oposición. Hoy derrotamos al tigrillo".

Alfredo de Luque, Honorio Henríquez Foto: SEMANA

Por su parte, José Obdulio Gaviria, quien hace parte del centro de pensamiento del Centro Democrático, afirmó en redes sociales: “El petrismo votó mayoritariamente por Honorio Henríquez (Centro Democrático) para presidente del Senado. ¡Gran escándalo! El petrismo votó unánimemente por Manuel Virgüez (MIRA) para la primera vicepresidencia. A todo el mundo le pareció normal. El uribismo, acompañado por senadores de Salvación Nacional, votó por el petrista Alejandro Ocampo para la segunda vicepresidencia. Normal. El petrismo votó unánimemente por el secretario general del Senado. Normal. Todo normal. Todo como ha sido, es y será. Tal vez la sorpresa se deba a que este trámite —no ideológico, sino puramente procedimental— requiere operadores políticos que no sean bisoños".