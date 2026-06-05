La llamada entre Manuel Trurizo y Abelardo de la Espriella en la que el cantante le ratifico su apoyo: “Colombia entera te necesita”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella compartió en sus redes sociales una conversación con el cantante colombiano Manuel Turizo, a quien agradeció públicamente por su respaldo y aprovechó para reiterar sus propuestas en favor del sector cultural del país.

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Durante el breve diálogo, De la Espriella expresó su compromiso con el arte, la cultura y el deporte, sectores que considera fundamentales para el desarrollo de Colombia. “Tú sabes que yo estoy comprometido con el arte, con la cultura, con el deporte”, afirmó el aspirante presidencial al dirigirse al artista.

En la conversación, el candidato también resaltó su cercanía con el mundo artístico. “Hay que decir una vaina, soy el único candidato que es artista”, señaló, antes de insistir en que la cultura debe ocupar un lugar central dentro de las políticas públicas. “Entiendo la importancia del arte porque el arte es el salvavidas de la humanidad”, agregó.

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La fortuna de Manuel Turizo. Foto: FilmMagic

Posteriormente, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, De la Espriella amplió su visión sobre el papel de los artistas en la sociedad y aseguró que el país tiene una deuda histórica con quienes viven de actividades culturales y creativas.

“No acepto que una nación tan rica en talento, memoria, patrimonio y creatividad siga condenando a sus artistas a la precariedad, la informalidad o el abandono”, escribió. Asimismo, sostuvo que cuando un creador no puede vivir dignamente de su trabajo “fracasa la Patria en la defensa de su alma”.

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Abelardo del la Espriella (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images

El candidato afirmó que buscará garantizar mayores oportunidades para los artistas, fortalecer la protección de los derechos de autor y convertir la cultura en una fuente de empleo, desarrollo y prestigio internacional.

“La Patria Milagro será una patria que respalde a sus artistas, proteja su cultura y convierta la creatividad en una de las mayores fortalezas de nuestra economía”, concluyó.