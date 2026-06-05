Habla abogado que puso la tutela que le prohibió a Abelardo de la Espriella usar camiseta de Colombia: contó por qué lo hizo

No para la polémica que hay por la decisión de una jueza de prohibirle el uso de la camiseta de la Selección Colombia a Abelardo de la Espriella, quien en varias oportunidades la tuvo puesta en medio de lo que han sido sus eventos de campaña presidencial.

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La determinación se tomó después de una acción de tutela que interpuso el abogado Wilman Bocanegra. El jurista habló en la emisora Blu Radio y explicó los motivos por los que interpuso esta acción judicial.

“Yo hice eso a nombre propio, por cuenta mía, porque no participo ni en el movimiento político de Abelardo ni en el de Iván Cepeda, aunque me inclino por los fundamentos que expresa Cepeda”, dijo en un primer momento.

Según comentó, nunca pensó que la jueza le fuera a dar la razón y explicó que lo que buscaba era que se protegieran sus derechos y que De la Espriella no utilizara la camiseta para fines electorales.

Bocanegra cuestionó algunas declaraciones que el candidato presidencial dijo portando la camiseta de la Tricolor, como por ejemplo el discurso que entregó el 31 de mayo después de ganar en la primera vuelta presidencial.

El candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella celebró con la camiseta de la Selección Colombia los resultados de la primera vuelta. Foto: 1. Colprensa / 2. Rama Judicial

Pero hubo una situación en particular que vivió y que lo impulsó a poner la tutela; todo ocurrió el día del partido entre Colombia y Costa Rica. En esa ocasión, fue hasta un bar, llevaba puesta la camiseta y en la calle le habían entregado un material con alusión a la campaña de Cepeda.

“Yo me puse a leer eso mientras que veía el partido y me tomaba una cerveza. (…) Y una persona le hizo señas a otra, le dijo que yo estaba leyendo eso y que prácticamente yo era un guerrillero”, contó.

De acuerdo con el relato, él nunca les dijo o les hizo algo a estas personas, pero poco a poco la situación comenzó a escalar y el administrador del bar se vio obligado a intervenir; le solicitó que se fuera del sitio y hasta le pidió un taxi para evitar que el hecho pasara a algo mucho mayor.

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“A raíz de lo que me sucedió, yo vi invadido mi derecho fundamental a la igualdad. Si el movimiento o los seguidores de De la Espriella no admiten que una persona que comparta los pensamientos progresistas pueda ponerse la camiseta, entonces acá no hay democracia”, aseguró.

Tras este episodio, sumado a las declaraciones que el candidato ha entregado con la prenda puesta, se decidió por interponer la acción judicial.

El abogado insistió en que el uso de esta camiseta por el candidato está haciendo que se le quite el peso emblemático que tiene la Selección Colombia.

“Si esto no tuviera un peso mediático y político, muy seguramente el señor Abelardo de la Espriella diría que es un chiro y se lo quitaba, pero él ha manifestado que se lo seguirá poniendo. (…) Entonces no estamos hablando de un trapo”, comentó.

Bocanegra dejó en claro que tiene que existir la igualdad de condiciones y, por lo mismo, le pidió a la campaña de Cepeda tampoco utilizar esta prenda alusiva a la Tricolor.

“Yo veo que necesitamos un país en el que quepamos todos y en el que podamos vivir en paz”, complementó.