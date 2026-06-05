Reciben a Iván Cepeda en el aeropuerto de Ibagué con el coro “Abelardo presidente”

El candidato presidencial Iván Cepeda llegó al aeropuerto de Ibagué en medio de su campaña de cara a la segunda vuelta presidencial. Uno de los hechos que llamó la atención es que varias personas le dijeron: “Abelardo presidente”, mientras el candidato del Pacto Histórico llegaba a la capital del Tolima.

A pesar de esos mensajes en los que se exaltaba a su contendiente, Cepeda sonrió y siguió caminando junto a su equipo y su esquema de seguridad.

Roy Barreras le dice a Iván Cepeda lo que tiene que hacer para ganarle a Abelardo de la Espriella: “Hay que sacudirla”

Cepeda y De la Espriella se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio, día en el que los colombianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo mandatario.

El pasado 31 de mayo, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, mientras que Iván Cepeda quedó segundo con 9.688.361, una cifra ajustada, por lo que ambos buscan congregar a otros sectores para lograr ganar la Presidencia.