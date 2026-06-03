La campaña de Iván Cepeda busca ‘pescar’ a ministros y directores del gobierno Petro para salvar la segunda vuelta: ficharon a otro funcionario

El candidato presidencial Iván Cepeda no imaginó- tampoco lo pronosticaron las encuestas- que el candidato Abelardo de la Espriella se convirtiera en su principal rival político, lo aventajara más de 600.000 votos en la primera vuelta presidencial y se convirtiera en la nueva figura de la derecha que promete, como un tigre, despojar a la izquierda de su poder en la Casa de Nariño.

Los resultados del domingo encendieron las alarmas en la izquierda y llevaron al círculo más cercano a Cepeda a hablar de la “remontada” de cara a la segunda vuelta.

Ofrecieron café a Juan Daniel Oviedo, pero no aceptó el encuentro y no respaldará ni al candidato de izquierda ni al Tigre De la Espriella. Lo siguen intentando con Sergio Fajardo y no han conseguido resultados. Les quedó la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien obtuvo 225.117 votos, quien en la noche de este miércoles dirá a quién respaldará en segunda vuelta.

Otra de las estrategias es ‘pescar’ a ministros y directores de entidades descentralizadas del gobierno de Gustavo Petro.

Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA/ SUMINISTRADO A SEMANA

Este miércoles, por ejemplo, el exsenador Gustavo Bolívar lanzó el anzuelo a Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras, un líder que ha recorrido el país, ha recuperado decenas de hectáreas de terreno y tiene contacto con comunidades apartadas.

“Nos la tenemos que jugar toda o nos lleva el diablo. Invito a funcionarios como Felipe Harman, de gran desempeño en la entrega de casi 800 mil hectáreas de tierras a campesinos para que se sacrifique por la causa. Renuncie al gobierno y venga a darnos una mano a la campaña, Felipe. Los necesitamos”, escribió Bolívar.

Iván Cepeda y Armando Benedetti. Foto: FOTO1: Iván Cepeda/ Foto2: Semana.

SEMANA conoció que la dimisión de Harman al gobierno podría darse en las próximas horas y saltaría a la campaña de Iván Cepeda a reforzarla.

Quien no aceptó renunciar al gobierno Petro fue el ministro del Interior, Armando Benedetti. Varias personas, entre ellas, el presidente, le pidieron que salvara el barco y ayudara a conseguir los tres millones que requiere Cepeda en los próximos 18 días, pero no aceptó.

A Benedetti lo llamaron “la bestia” y en redes sociales algunos sectores progresistas pedían soltarlo de su jaula para que enderezara el rumbo de la campaña de Cepeda, tal como ocurrió en la de Juan Manuel Santos, en 2014, cuando el nobel le ganó en segunda vuelta a Óscar Iván Zuluaga.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputan la presidencia en segunda vuelta. Foto: SEMANA / Captura de X / API / Montaje: Semana

Benedetti lo contempló. Y escuchó varios cantos de sirena que le pedían que salvará el barco de Cepeda. El propio embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, le solicitó públicamente que renunciara a su cargo, “él sabe para qué”.

Pese a las apuestas, Armando Benedetti le informó al presidente Gustavo Petro que prefería seguir en el Ministerio del Interior y cumplir su palabra: salir del Gobierno junto con el jefe de Estado el 7 de agosto de 2026.

SEMANA conoció que no se descarta la dimisión de otros ministros en las próximas horas para reforzar la candidatura de Cepeda.