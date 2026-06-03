Felipe Harman, director de la ANT, es sancionado por demorar orden judicial para entrega de inmueble

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, acaba de ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación por demorarse en cumplir una orden judicial relacionada con la entrega de un bien inmueble.

El fallo de primera instancia ordenó una suspensión de seis meses contra Harman, por las irregularidades que supuestamente se presentaron en el trámite de un despacho comisorio relacionado con la entrega y el restablecimiento del bien, cuando era alcalde de Villavicencio, en Meta.

El ente de control logró demostrar en este fallo que el entonces funcionario de la capital de ese departamento, tramitó varias recusaciones y posteriormente se declaró impedido dentro de una diligencia judicial en la que actuaba como funcionario comisionado, pese a que la ley prohíbe ese tipo de actuaciones a quienes cumplen esa función.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento explicó en su decisión: “la conducta del exmandatario generó demoras injustificadas en la ejecución de una orden judicial de restablecimiento de derechos proferida en el 2022,afectando el cumplimiento oportuno de las decisiones adoptadas por la autoridad competente“.

Las pruebas dentro de este proceso lograron llevar a que la falta de Felipe Harman fuera calificada como “grave cometida a título de culpa grave, pero como actualmente no se encuentra en ejercicio del cargo por el que se declaró disciplinariamente responsable, la sanción de suspensión se convirtió en una multa que deberá pagar según salario básicos mensuales.

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