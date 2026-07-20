Pronóstico del tiempo de Bogotá para este lunes festivo 20 de julio: así estará el clima en la ciudad

Conocer el estado del clima y tener información al respecto es clave, dado que permite anticiparse a las condiciones meteorológicas y tomar decisiones que reduzcan riesgos y faciliten las actividades diarias. Recientemente, el Idiger informó cuál sería el pronóstico para este lunes, 20 de julio.

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Es importante tener en cuenta que durante esta jornada, miles de personas saldrán a las calles para disfrutar del desfile de la Independencia. Otras saldrán a acompañar el discurso de despedida del actual mandatario, Gustavo Petro. Aquí le contamos cuál es el pronóstico para hoy:

Miles de personas participarán este 20 de julio en los actos conmemorativos del Día de la Independencia, por lo que se recomienda consultar el pronóstico antes de salir. Foto: AFP

Durante la madrugada, se estima cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco en la ciudad. La temperatura mínima esperada es de 9 °C.

Durante la mañana, se prevén lloviznas dispersas en zonas del oriente del Distrito.

En el resto del área se espera un predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad con cielo entre parcial y mayormente nublado.

La temperatura mínima estimada es de 10 °C.

En horas de la tarde, se prevén precipitaciones ligeras en amplios sectores de la ciudad, especialmente en zonas del norte, occidente y sur de Bogotá, sobre las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón y Suba.

La temperatura máxima estimada para la ciudad será cercana a los 20°C.

Durante la noche, son esperadas lloviznas dispersas de corta duración en amplias zonas del Distrito Capital.

El IDIGER recordó que el estado de las lluvias en tiempo real puede consultarse a través de la plataforma Mapas Bogotá para planificar mejor los desplazamientos. Foto: Getty Images

Si usted desea consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá, para tener la información en tiempo real, lo que debe hacer es ingresar a mapas.bogota.gov.co y seleccionar al costado derecho en el ícono de mapa, luego en la ventana “Tipos de mapa”, buscar en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y seleccionar el que dice ‘Lluvias’.

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Finalmente, en el buscador debe digitar la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.