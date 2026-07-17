Desfile del 20 de julio del 2026: horarios, recorridos y ciudades donde habrá actos militares

Este lunes 20 de julio se cumplirá un nuevo año del Día de la Independencia, por lo que se tienen previstos varios eventos en todo el país para conmemorar esta fecha.

¿Qué se celebra el 20 de julio en Colombia? Historia del Día de la Independencia

En esta oportunidad, el escenario no será el habitual, sino que la celebración recorrerá unos puntos diferentes en la ciudad de Bogotá. El presidente Gustavo Petro confirmó que el tradicional desfile se llevará a cabo en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

“El 20 de Julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”, dijo el máximo mandatario en su cuenta de X.

La Alcaldía confirmó que las tropas se desplazarán por la avenida Villavicencio, pasando por los barrios El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva.

Desfile del 20 de julio. Foto: SDM

Por lo mismo, aquellos que quieran ver cómo se desarrollará todo en la capital del país se podrán ubicar, de acuerdo con las autoridades distritales, en la avenida Villavicencio entre la transversal 71C (semáforo frente a Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño) hasta la carrera 23C (en inmediaciones a la entrada de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar).

El desfile ocasionará algunos cierres que, según la información suministrada hasta ahora, se darán en la avenida Villavicencio desde la autopista Sur, hasta la carrera 22B, en inmediaciones a la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la hora en la que iniciará, pero por lo general el evento suele comenzar hacia las 11:00 de la mañana.

Por primera vez, el desfile del 20 de Julio llegará a Ciudad Bolívar: recorrido, horarios y cierres viales

Otra ciudad en la que se llevarán a cabo algunos actos es Medellín, que ya tiene todo listo para ese día. La jornada comenzará a las 7:00 de la mañana y recorrerá 4,1 kilómetros, irá desde el aeroparque Juan Pablo II hasta el Parque de los Pies Descalzos.

Por lo mismo, se tendrán cierres viales en los siguientes puntos: carrera 70, avenida Bolivariana, avenida San Juan y carrera 58. Además, se tendrán desplegados 180 agentes de tránsito para controlar la movilidad.

En el caso de Barranquilla, el desfile militar y policial comenzará a las 5:00 de la tarde en la avenida del Río – Gran Malecón.

Desfile Militar 20 de Julio Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

De acuerdo con las autoridades de la ciudad, para ingresar a la avenida del Río se tendrá un acceso peatonal solo por la calle 72, 78 y Puerta de Oro. Además, no se tendrán parqueaderos habilitados, pues no habrá acceso para vehículos.

Se dará un cierre total en la avenida del Río desde la rotonda del corredor portuario (sector Bendición de Dios) hasta el sector Puerta de Oro, lo cual irá desde las 6:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche.

Cali será otra de las ciudades que participará en la jornada, el recorrido iniciará sobre la avenida Cuarta Norte, a la altura de la Plazoleta Jairo Varela, y avanzará por la avenida Sexta hasta el sector del puente de Chipichape.

¿Habrá pico y placa el 20 de julio de 2026? Esto aplicará en las principales ciudades

En cuanto a los horarios, la Alcaldía confirmó que todo esto se dará entre las 10:00 de la mañana y aproximadamente la 1:00 p.m. Por este lapso, se espera que se cierren la avenida Cuarta Norte y la avenida Sexta Norte hasta el sector de la Calle 30, además de un tramo de la avenida Vásquez Cobo.

Además, Pasto también se sumará con actos desde las 9:00 de la mañana, se tendrá un un desfile desde la Avenida los Estudiantes en el norte de la ciudad y avanzará hasta la plaza de Nariño.

Una vez allí, se instalará una tarima para diferentes actos conmemorativos de los 216 años del Grito de Independencia de Colombia.