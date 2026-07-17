Crisis de seguridad: asesinan a otro comerciante en Atlántico, al parecer, por no pagar una extorsión

Los asesinatos de comerciantes que se oponen al pago de extorsiones en el Atlántico no cesan pese al esfuerzo que han realizado desde el Gaula de la Policía Nacional. El nuevo caso ocurrió en el barrio San Antonio, de Malambo, donde un tendero fue asesinado a disparos, al parecer, por no pagar un dinero que le estaba exigiendo una peligrosa banda que delinque en esta zona del área metropolitana de Barranquilla.

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La víctima fue identificada por las autoridades como Willington Segundo Zúñiga Rivera, de 51 años de edad, quien recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte. Todo ocurrió exactamente en la calle 7A con carrera 2, en el barrio antes mencionado.

El hombre malherido fue trasladado hasta un centro asistencial cercano, donde los médicos precisaron que las lesiones que le causaron los proyectiles de arma de fuego hicieron que partiera de este mundo.

El periodista Nando Lozano, por medio de su cuenta en X, dijo que cada semana en el Atlántico es asesinado un comerciante que se niega a las exigencias económicas de estas organizaciones ilegales.

“Todas las semanas muere al menos una persona en Barranquilla y el Atlántico por negarse a pagar extorsión. Atacan a bala dentro de su tienda a Willington Segundo Zúñiga Rivera, 51 años, hombre trabajador y querido en el barrio San Antonio, Malambo", dijo el comunicador social.

Se conoció que la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta las correspondientes pesquisas con el fin de poder determinar quiénes fueron responsables de estos hechos.

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Cobro de extorsiones. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Asimismo, SEMANA conoció que la mayoría de los comerciantes de los municipios de Malambo y Soledad se encuentran pagando extorsiones a bandas criminales con el fin de que no los ataquen a bala.

“Las bandas se venden como si prestaran una seguridad y con eso es que exigen las cuotas de la extorsión. Pueden cobrar diario, semanal o hasta mensual; todo es depende al acuerdo que lleguen con los extorsionistas”, explicó una fuente consultada por este medio de comunicación.