Bogotá pone a prueba un sistema de alumbrado inteligente para detectar fallas y actos de vandalismo en tiempo real

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha un piloto de alumbrado público inteligente con el que busca reducir los tiempos de respuesta ante fallas, combatir el vandalismo y optimizar la operación de la red de iluminación de la ciudad mediante el uso de nuevas tecnologías.

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La prueba comenzó en la calle 85 con carrera 15 y hace parte de una estrategia para modernizar el sistema de alumbrado público, que actualmente depende en gran medida de los reportes ciudadanos y de las inspecciones realizadas por cuadrillas técnicas para detectar luminarias apagadas o averiadas.

Según el Distrito, entre 2025 y lo corrido de 2026 se han gestionado más de 24.000 requerimientos relacionados con daños y robo de infraestructura de alumbrado público.

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La nueva tecnología permitirá detectar fallas en tiempo real. Foto: Alcaldía de Bogotá

Además, cada luminaria vandalizada o hurtada representa un costo promedio superior a 1,3 millones de pesos entre las labores de reposición y recuperación, recursos que, según la administración, podrían destinarse a ampliar la cobertura o acelerar la modernización de la red.

La nueva tecnología permitirá detectar fallas en tiempo real, generar alertas automáticas ante daños o intentos de vandalismo, monitorear de forma remota cada punto de iluminación e, incluso, ajustar la intensidad de la luz de acuerdo con el flujo peatonal y vehicular.

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Lo que debe saber del nuevo piloto de iluminación. Foto: Alcaldía de Bogotá

Con ello, el Distrito espera mejorar la eficiencia energética, disminuir los costos operativos y fortalecer la seguridad en el espacio público.

La administración explicó que uno de los principales retos se concentra en sectores donde el hurto de cableado y equipos es recurrente.

Entre los puntos más afectados están el Canal Arzobispo, los deprimidos de la ciclorruta de la calle 26, el parque Calvo Sur, el Camino de Arrayanes y el proyecto Provenza, en Lagos de Córdoba, donde los robos han dejado tramos completos sin iluminación y han obligado a ejecutar complejas labores de reposición.

Aunque el sistema actual aún depende en buena parte de verificaciones en terreno, el Distrito destacó que durante 2026 se han gestionado cerca de 93.000 órdenes de servicio, de las cuales el 86,93 % fueron atendidas en menos de 120 horas.

La Administración Distrital busca dar el primer paso hacia un modelo de alumbrado inteligente que permita anticipar fallas. Foto: Alcaldía de Bogotá

Asimismo, frente a cerca de 10.000 emergencias asociadas al robo y vandalismo de infraestructura, más del 81 % fueron resueltas oportunamente gracias al trabajo permanente de 29 cuadrillas técnicas, encargadas de inspeccionar mensualmente la totalidad del sistema de alumbrado público de la capital.

Con este piloto, la Administración Distrital busca dar el primer paso hacia un modelo de alumbrado inteligente que permita anticipar fallas, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer un servicio más eficiente para los habitantes de Bogotá.