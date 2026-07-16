Joven de 25 años fue atropellado por una ambulancia en Bogotá: su familia habló

La noche del pasado viernes 10 de julio, Jeisson Julián Rojas Orozco, de 25 años de edad, resultó gravemente herido en la capital del país. El joven fue embestido por una ambulancia oficial cuando se movilizaba en su motocicleta tras finalizar su jornada de trabajo en un establecimiento comercial.

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La víctima cursa el último semestre de Filología y Lenguas de la Universidad Nacional y alternaba sus estudios con labores en un restaurante. El reporte de los testigos indica que el vehículo de emergencia transitaba con las sirenas apagadas en el momento en que se produjo la colisión.

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La hermana del afectado, Sandra Rojas, detalló en declaraciones para Canal 1 la situación que enfrentaron los familiares la noche del suceso. La familiar señaló que la última comunicación con el joven se dio mediante una llamada telefónica involuntaria en la que solo se escuchaban ruidos de emergencia y confusión.

Pruebas aportadas y llamados de las autoridades

Los allegados del universitario radicaron una denuncia formal ante las autoridades competentes y presentaron un registro en video como elemento material probatorio.

La grabación del sector muestra que el semáforo se encontraba con la luz para avanzar para el motociclista al momento de ser impactado por el vehículo distrital.

Respecto al material audiovisual aportado, la familiar de la víctima, Sandra Rojas, afirmó: “Mi hermano lleva la vía, los semáforos están en verde y en el choque se ve que la ambulancia pasa sin las luces prendidas ni las sirenas encendidas”. Esta prueba documental ya se encuentra bajo evaluación de los investigadores.

#Bogotá l Un video y varias denuncias ponen en duda el actuar de una ambulancia que presuntamente atropelló a un estudiante en Bogotá. La Subred suspendió al conductor mientras avanza la investigación. pic.twitter.com/jfbACeZlJW — Kienyke (@kienyke) July 17, 2026

Por su parte, el concejal de Bogotá David Saavedra recibió la denuncia y solicitó un informe detallado sobre los protocolos de movilidad de estos automotores. El cabildante Saavedra instó a las autoridades locales a acelerar las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas en las que se presentó este siniestro vial.

Estado de salud del paciente y decisiones administrativas

Debido a la severidad del impacto, el joven fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Occidente. El reporte médico señala que el paciente ingresó con un trauma craneoencefálico severo y fracturas en su pierna derecha, por lo que fue inducido a un estado de coma farmacológico.

#Comunicado La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. informa a la opinión pública que, en la noche del 10 de julio de 2026, una ambulancia de la entidad se vio involucrada en un incidente de tránsito.



Comunicado completo aquí: https://t.co/Pn4TKlMmMq pic.twitter.com/T2jbVbsgB8 — Subred Sur Occidente (@SubRedSurOcci) July 14, 2026

En respuesta a la emergencia, la Subred Integrada de Servicios de Salud de Bogotá emitió un pronunciamiento sobre las medidas internas adoptadas. La entidad confirmó que el vehículo pertenece a la red pública del distrito y anunció la suspensión temporal del conductor mientras avanzan las investigaciones.

A pesar de la gravedad de su condición neurológica, los médicos iniciaron la reducción paulatina de los medicamentos sedantes en las últimas horas. La familia reportó leves reacciones físicas en las extremidades del paciente, aunque reconocieron que el proceso de recuperación médica e intervenciones quirúrgicas será prolongado.