Militares en comisión en el Sinaí, molestos con la partida que les asignaron; el Ejército responde

Recientemente, el Ejército informó sobre el relevo de 139 de sus integrantes en la Comisión Internacional en la península del Sinaí, Egipto, en cumplimiento de la misión de mantenimiento de paz y observación multinacional.

Soldados profesionales reportaron inequidad en sus partidas económica para la misión del Sinaí. Foto: Álvaro Tavera

Durante la ceremonia fueron despedidos 12 oficiales, 24 suboficiales, 102 soldados profesionales y un civil que se desempeñará como capellán.

Algunos de los militares que ya se encuentran en territorio internacional denunciaron una presunta inequidad en la partida asignada para su manutención.

Los soldados profesionales cuestionaron que, mientras a ellos se les entrega una partida menor, militares de otros rangos reciben más de 2.000 dólares.

De igual manera, los uniformados señalaron que, de los 500 dólares asignados, se estaría aplicando un descuento adicional de 75 dólares por trámites bancarios.

Fuentes militares consultadas por SEMANA indicaron que el inconformismo de los soldados fue tenido en cuenta en una comisión reciente que se hizo al Sinaí por parte del alto mando, y se decidió por avanzar en un plan de estabilización de la partida que reciben mensualmente quienes están en la comisión.

Las fuentes indicaron que se busca que, al finalizar el tercer trimestre de 2026, los soldados pasen de recibir 500 dólares a 900 dólares. “Estamos trabajando en mejorar los salarios y evitar desmejoras en las condiciones de nuestros soldados”, le dijo una alta fuente militar a SEMANA.

Asimismo, la fuente señaló que los recursos para mejorar las condiciones de los soldados saldrán de la propia institución.

Militares colombianos destacados son enviados a la misión del Sinaí. Foto: Ejército Nacional

En una tabla de valores conocida por SEMANA, se puede leer que la partida asignada para un soldado profesional es de 460 dólares, mientras que para un coronel es de 2.855 dólares. Un mayor recibe 2.455 dólares y un cabo tercero 1.055 dólares.

Desde el Ejército indicaron que el personal permanecerá durante un año y ocho días, “tiempo en el cual cumplirá labores orientadas al fortalecimiento de la seguridad, la cooperación y la estabilidad en esta zona estratégica del mundo”.

“En el marco de la ceremonia también fueron condecorados nueve militares, por su destacado compromiso, valor y entrega al servicio de la patria. Algunos de ellos recibieron la medalla militar al Valor y la medalla militar de Servicios Distinguidos en Orden Público, reconocimientos que exaltan el profesionalismo y sacrificio demostrado en cumplimiento de las misiones institucionales”, añadió el Ejército.

“Con este relevo, el Ejército Nacional continúa fortaleciendo su participación en escenarios internacionales, dejando en alto el nombre de Colombia mediante el trabajo disciplinado, la preparación y el compromiso de sus hombres y mujeres al servicio de la paz y la seguridad mundial”, indicaron desde la institución castrense..