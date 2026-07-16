Karen Manrique pretendía salir de la cárcel para su posesión en el Congreso; Corte negó petición

La congresista Karen Manrique, una de las primeras implicadas que terminó en la cárcel por el saqueo a la UNGRD, pretendía salir de prisión este 20 de julio para tomar posesión como representante a la Cámara en la nueva legislatura. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó esa petición.

El magistrado Ariel Torres Rojas, responsable del juzgamiento de la congresista, recibió el pasado 2 de julio una solicitud de la representante a la Cámara Karen Manrique para que autorizara un traslado temporal, bajo custodia militar, a las instalaciones del Congreso de la República el próximo 20 de julio, con el fin de retomar sus funciones.

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La procesada argumentó en su solicitud que el pasado 14 de marzo de 2026 fue elegida como representante a la Cámara por el departamento de Arauca, en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, hecho que acreditó con la credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Con ese documento, la legisladora le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le permitiera salir temporalmente de la cárcel en la que permanece recluida para posesionarse ante el Congreso en pleno, prestar el juramento constitucional, suscribir el acta y cumplir los demás requisitos legales para asumir su curul.

Su petición la sustentó en varios artículos de la Constitución de 1991, aclarando que no busca su libertad ni una sustitución de la medida de aseguramiento, sino una autorización de carácter logístico y administrativo que le permita cumplir con el trámite ante el Congreso.

Sobre esos argumentos, los magistrados de la Sala de Primera Instancia señalaron: “Ello no logra sobreponerse a la fuerza de la restricción que actualmente recae sobre la aforada. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en su momento, la Sala Especial de Instrucción de esta Corporación consideró que la libertad de la sindicada supone un grave peligro para la comunidad, dada la naturaleza de los delitos presuntamente cometidos y por el riesgo que existe de que persista la actividad delictiva, así como su vinculación con la organización criminal constituida”.

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Aunque la Corte Suprema reconoció que su detención preventiva no afecta la presunción de inocencia ni constituye una sanción anticipada, señaló que la medida de aseguramiento que la llevó a la cárcel exige mantener las restricciones legítimamente impuestas mientras permanezca vigente.

Por eso, la decisión explicó que autorizar dicho permiso podría comprometer los fines constitucionales que justifican su detención, los cuales deben prevalecer sobre el interés de Manrique de tomar posesión del cargo para el que fue elegida.