Grave accidente en Usaquén deja un muerto este lunes, 6 de julio; el siniestro involucró a una patineta eléctrica

Un grave accidente de tránsito se presentó esta mañana de lunes, 6 de julio, en la carrera 19 con calle 159, sentido norte-sur, localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

El siniestro se presentó entre un bus del SITP y una patineta eléctrica, dejando muerto al conductor del monopatín.

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En el lugar hacen presencia unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar apertura a una investigación que permita establecer responsabilidades.

Lo anterior genera congestión vial en la zona, por lo que piden a los conductores tomar vías alternas.

Durante la mañana de este lunes también se han registrado otros accidentes de tránsito en diferentes puntos de la ciudad, tal como lo han reportado desde la Secretaría de Movilidad.

“Siniestro vial en la localidad de Fontibón, Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 100, sentido oriente - occidente; Siniestro vial en la localidad de Teusaquillo, Av. NQS con calle 46, sur-norte”, han informado desde Movilidad sobre algunos de estos siniestros viales.

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Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá recuerdan que la siniestralidad vial es una crisis de salud pública que afecta a toda la sociedad. Las principales víctimas fatales más vulnerables son los motociclistas (44 %), peatones (38 %) y ciclistas (15 %).

“Desde la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se han intensificado las acciones de control, las intervenciones en infraestructura y las estrategias pedagógicas para reducir el riesgo. Estas medidas han demostrado ser efectivas: en el 2025 se redujo en 3,8 % la siniestralidad vial con fatalidad. Pero esto no es suficiente sin la corresponsabilidad ciudadana. No exceder el límite de velocidad, respetar las normas de tránsito, no conducir en estado de embriaguez, son decisiones que priorizan la vida”, resaltaron en su momento desde el Distrito, a propósito de los accidentes en la capital del país.