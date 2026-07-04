Carlos Fernando Galán anuncia 5.000 nuevos subsidios de vivienda en Bogotá: así podrán acceder miles de familias

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este sábado la asignación de 5.000 nuevos subsidios de vivienda, una medida con la que el Distrito espera completar 38.000 familias beneficiadas durante la actual administración.

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El anuncio se realizó en el cierre de la Gran Feria de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá 2026’, que se llevó a cabo en el Movistar Arena y que, según la Alcaldía, fue la feria de vivienda de interés social y prioritario más grande realizada hasta ahora en la capital.

Durante el evento, Galán destacó que 33.333 familias ya lograron avanzar en el proceso para acceder a una vivienda propia gracias a la feria y aseguró que en los próximos días esa cifra aumentará con la entrega de los nuevos subsidios.

“Hoy es el último día de la feria de vivienda de interés social y prioritaria más grande de la historia de Bogotá, con la que hemos logrado que 33.333 familias cumplan su sueño de acceder a vivienda propia”, afirmó el mandatario.

El alcalde agregó que la meta crecerá con los nuevos apoyos económicos.

“En los próximos días, gracias a la feria, cerraremos 5.000 casos más, llegando así a 38.000 familias que durante nuestro gobierno logran cumplir el sueño de tener casa propia en la ciudad.”

Por su parte, la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco, aseguró que las convocatorias del programa Mi Casa en Bogotá continuarán abiertas para que más hogares puedan acceder a los beneficios.

La Administración Distrital informó que para esta edición de la feria se habilitó la participación de 45.688 hogares, que recibieron orientación sobre subsidios, financiación y oferta de vivienda en un solo lugar.

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Además, el evento reunió a 28 constructoras, 12 entidades financieras, cinco cajas de compensación familiar y más de diez entidades distritales, con el objetivo de facilitar todo el proceso de compra de vivienda.

Uno de los testimonios presentados durante la jornada fue el de Rosalba Moreno, beneficiaria del programa Reduce tu Cuota, quien aseguró que, tras varios años intentando adquirir una vivienda, finalmente pudo cumplir ese objetivo.

Con esta nueva asignación de subsidios, el Distrito busca seguir fortaleciendo el programa Mi Casa en Bogotá, una de las principales estrategias de la administración Galán para facilitar el acceso a vivienda propia para miles de familias de la capital.