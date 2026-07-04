Nuevo ataque con drones del ELN contra la Policía en el departamento de Chocó

En la mañana de este sábado, algunas cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la estación de policía del municipio de Tadó, en el departamento de Chocó, registraron una explosión en el techo del inmueble.

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Preliminarmente, se advierte que se trataría de un ataque con drones, perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en contra de miembros de la fuerza pública que presta seguridad en ese municipio.

Se trataría de un nuevo ataque con estos elementos no tripulados, y que se convirtieron en un riesgo para los integrantes de la fuerza pública, pero que en esta oportunidad también incluye en ese riesgo a la población civil.

Fuentes de la Policía aseguraron que están tratando de concretar los detalles de lo que sería un nuevo ataque con drones y de esta forma establecer con certeza lo que ocurrió, y si algún miembro de la fuerza pública o civil resultó.

En el departamento de Chocó son varios los ataques del ELN con este tipo de artefactos no tripulados y cargados con explosivos, pero ahora advierte grave riesgo para los ciudadanos.

No es una novedad que el Ejército de Liberación Nacional, el grupo que se había incluido en el proyecto de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, ataque a la fuerza pública con drones cargados de explosivos; lo preocupante es que ahora lo hacen en los cascos urbanos.

Guerrilla del ELN Foto: Guillermo Torres / Semana

Preliminarmente, le atribuyen el ataque al ELN, las autoridades del departamento de Chocó analizan la situación de seguridad, que es bastante compleja, y piden a la población extremar las medidas de seguridad, y alertar a la fuerza pública en caso de algo sospechoso.