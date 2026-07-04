Magnicidio Miguel Uribe Turbay: víctimas rechazan el acuerdo de la Fiscalía con el motociclista a cargo del plan de fuga

La Fiscalía está por concretar un polémico acuerdo con el responsable del plan de fuga tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay; se trata de Cristian Camilo González, el motociclista que se ubicó en los alrededores del parque El Golfito con el único objetivo de sacar al menor de edad luego de disparar en contra del precandidato presidencial.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: el motociclista encargado de extraer al menor de edad tras el crimen aceptó los cargos

El acuerdo que firmó la fiscalía con González incluye una rebaja enorme de la pena a pesar de aceptar su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La fiscal del caso fijó en el acuerdo una pena de apenas 11 años de cárcel, la mitad de lo que se ha ofrecido al resto de implicados.

“Cristian Camilo González Ardila llega al parque El Golfito en una motocicleta y circula por el lugar en espera de que se materialice el homicidio. Una vez realizados los disparos, el menor infractor emprende la huida y es capturado pocas cuadras después, por lo cual Cristian Camilo Ardila González, a pesar de haber llegado al lugar según lo pactado, no pudo concretar su huida, por lo cual estaciona la motocicleta cerca del parque”, señaló la Fiscalía.

El acuerdo no cuadra en las víctimas, la familia de Miguel Uribe Turbay, que rechazaron la negociación tras advertir que la Fiscalía le bajó gravedad al homicidio luego de que el procesado aseguró que no conocía quién era la víctima, o sea, que el motociclista desconocía que el senador era el objetivo de los sicarios.

“Analice la proporción de la pena; estamos en el marco de una calidad agravada que, si bien se eliminó el conocimiento de que fue servidor público, tiene unos agravantes como la condición de indefensión en la que se encontraba Miguel Uribe Turbay en el evento y en el parque El Golfito”, señaló el representante de víctimas.

El acuerdo finalmente fue presentado ante una juez de conocimiento que, luego de escuchar los argumentos de las partes, incluida la Fiscalía y las víctimas, fijó para el próximo 6 de agosto una nueva diligencia en la que definirá si acepta o no la negociación.

Cristian Camilo González, el motociclista señalado de participar en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay se encuentra en la cárcel La Picota. Foto: Más allá del silencio

“Al momento de la ejecución de la conducta, Cristian Camilo González Ardila tenía capacidad para comprender la ilicitud de la conducta y capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Cristian Camilo González Ardila sabía que asesinar a una persona mediante el portar arma de fuego sin permiso de autoridad competente, son delitos y le era exigible que no lo hiciera”, explicó el ente acusador.