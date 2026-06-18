Tragedia en Chocó: niño de 11 años fue asesinado mientras regresaba a su casa tras hacer un mandado

El pasado martes, 16 de junio, un niño de 11 años murió en Istmina, Chocó, tras ser brutalmente atacado con un arma blanca a manos de un sujeto que, según la alcaldía de esa población, presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

El lamentable hecho se registró en el barrio Ofel, en momentos que el menor regresaba a su casa tras hacer un mandado.

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Gravemente herido, el niño fue trasladado al Hospital Eduardo Santos de Istmina, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Entre tanto, el presunto asesino fue capturado en el lugar de los hechos y trasladado de inmediato a la ciudad de Quibdó, donde las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Desde la Alcaldía de Istmina indicaron que el presunto homicida, ni es habitante de calle, ni tampoco existe reporte oficial que indique que padezca alguna enfermedad mental.

“Aclaramos que el presunto agresor no es habitante del municipio de Istmina, no se encuentra registrado como persona en condición de calle y, a la fecha, no existe reporte oficial que indique que padezca alguna enfermedad mental o que haya sido atendido dentro de nuestro sistema de atención en salud mental”, indicaron desde la Alcaldía.

A propósito, pidieron a la comunidad no especular alrededor de este hecho que enluta a una familia en Istmina.

“Exhortamos a la ciudadanía istmineña a no especular sobre este lamentable hecho y colaborar con las autoridades suministrando información veraz que contribuya al esclarecimiento del caso y permita que la justicia actúe con celeridad, eficacia y objetividad”, resaltaron puntualmente.

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Así mismo, invitaron a los padres de familia, cuidadores y responsables de menores de edad, a que estén atentos a estos y denuncien cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad y seguridad.

Por último, desde la Alcaldía de Istmina lamentaron el asesinato del menor y enviaron un mensaje de condolencia a la familia.

“La Administración Municipal de Istmina lamenta profundamente el fallecimiento del menor, una tragedia que enluta a toda nuestra sociedad y que truncó los sueños y esperanzas de una vida que apenas comenzaba. Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares. Desde este momento se activa la ruta de atención psicosocial para la familia afectada, al tiempo que extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus amigos, compañeros de estudio y demás seres queridos”, concluyeron.