Comunidad indígena impidió la captura de guerrillero del ELN requerido por rebelión y reclutamiento de menores en el Chocó

En video quedó registrado el momento en el que varios integrantes de comunidades indígenas le impidieron a un grupo de agentes de la Policía Nacional realizar la captura de un guerrillero del ELN requerido por concierto para delinquir, rebelión y reclutamiento de menores, en el departamento del Chocó.

Una comunidad indígena impidió la captura de un integrante del ELN, buscado por rebelión, reclutamiento de menores y concierto para delinquir, según el Ministerio de Defensa. El hecho ocurrió en Chocó y la Policía iniciará acciones legales. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UlfzESjoEi — Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026

El guerrillero se encontraba dentro de un bus cuando fue requerido por las autoridades que, tras verificar el sistema, encontraron que tenía varios requerimientos judiciales. Sin embargo, cuando intentaron materializar la orden de captura, fueron agredidos por varios indígenas que se encontraban dentro del vehículo.

Uno de los policías fue agredido con puntapiés por parte de uno de los pasajeros. Todo esto mientras los otros indígenas los insultaban y evitaban que se subieran al bus.

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Por medio de un comunicado, la Policía confirmó que los hechos se presentaron en el municipio de Carmen de Atrato (Chocó).

En el procedimiento, se estableció que alias Alejandro, integrante de la estructura criminal del ELN, “quien registra tres órdenes de captura vigentes por los delitos de rebelión, reclutamiento ilícito de NNA y concierto para delinquir”.

Guerrilla del ELN Foto: Guillermo Torres / Semana

“Durante el operativo, la comunidad indígena NO permitió proceder con la captura del sujeto. El bus cubría la ruta Carmen de Atrato (Chocó) - Ciudad Bolívar (Antioquia)”, señaló la Institución.

La Policía Nacional anunció que recurrirá a todas las acciones jurídicas en contra de todas las personas que incurrieron en esta clara obstrucción a la justicia.

“Protegen a los asesinos”

Frente a esta grave situación, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, cuestionó el actuar de los indígenas. “Algunas personas protegen a los asesinos de sus hijos”, manifestó el Ministro de Defensa.