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Policía entregó balance de seguridad electoral: no hubo alteraciones de orden público y capturaron a tres personas por delitos electorales

La jornada cerró con un balance “altamente positivo”, según el general William Rincón, director de la Policía Nacional.

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María Fernanda Orjuela Espitia

21 de junio de 2026 a las 5:34 p. m.
Ciudad de Bogotá, votaciones, voto, mesas, urnas
Ciudad de Bogotá, votaciones, voto, mesas, urnas Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Policía Nacional entregó un balance positivo en materia de seguridad durante la jornada electoral, al confirmar que no se registraron alteraciones de orden público en el país. Sin embargo, las autoridades reportaron tres capturas por delitos electorales en Valledupar, Inírida e Itagüí.

Con un resultado inesperado que dejó al candidato de extrema derecha al frente de la carrera por la Presidencia, aspirantes e centro y centro derecha que quedaron por fuera se han convertido en figuras claves de cara a que tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda logren la mayoría que necesitarán el próximo 21 de junio para llegar a la Casa de Nariño.
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“El balance en materia de seguridad es altamente positivo”, aseguró el general William Rincón, director de la Policía Nacional, quien explicó que una de las capturas se presentó en Valledupar por perturbación al certamen democrático, mientras que las otras dos ocurrieron en Inírida, Guainía, e Itagüí, Antioquia, por voto fraudulento.

El oficial también informó que en Cantagallo, Bolívar, fue capturada una persona por lavado de activos, luego de que las autoridades incautaran 109 millones 850 mil pesos que no habrían sido justificados.

Durante la jornada, la Policía también ejecutó el denominado Plan Cazador, que dejó 73 capturas por orden judicial en 52 municipios de 25 departamentos. De estas, 36 fueron por delitos sexuales, 11 por homicidio, seis por violencia intrafamiliar, tres por concierto para delinquir y 16 por otros delitos.

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Además, las autoridades impusieron 863 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia durante la jornada electoral. También se recibieron 78 llamadas a la línea 157 anticorrupción, de las cuales 75 fueron verificadas por posibles delitos electorales y 23 por otros eventos.

De acuerdo con el balance oficial, el sistema Uriel recibió 2.815 quejas durante todo el proceso electoral: 2.734 en primera vuelta y 81 en segunda vuelta. Del total, 2.643 fueron reportadas en Colombia por asuntos relacionados con transparencia electoral y 172 a nivel internacional.

“La jornada electoral cierra con un balance altamente positivo. Nuestra misión continúa y seguiremos en la siguiente fase”, concluyó el general Rincón.