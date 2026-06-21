Policía entregó balance de seguridad electoral: no hubo alteraciones de orden público y capturaron a tres personas por delitos electorales

La Policía Nacional entregó un balance positivo en materia de seguridad durante la jornada electoral, al confirmar que no se registraron alteraciones de orden público en el país. Sin embargo, las autoridades reportaron tres capturas por delitos electorales en Valledupar, Inírida e Itagüí.

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“El balance en materia de seguridad es altamente positivo”, aseguró el general William Rincón, director de la Policía Nacional, quien explicó que una de las capturas se presentó en Valledupar por perturbación al certamen democrático, mientras que las otras dos ocurrieron en Inírida, Guainía, e Itagüí, Antioquia, por voto fraudulento.

El oficial también informó que en Cantagallo, Bolívar, fue capturada una persona por lavado de activos, luego de que las autoridades incautaran 109 millones 850 mil pesos que no habrían sido justificados.

Durante la jornada, la Policía también ejecutó el denominado Plan Cazador, que dejó 73 capturas por orden judicial en 52 municipios de 25 departamentos. De estas, 36 fueron por delitos sexuales, 11 por homicidio, seis por violencia intrafamiliar, tres por concierto para delinquir y 16 por otros delitos.

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Además, las autoridades impusieron 863 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia durante la jornada electoral. También se recibieron 78 llamadas a la línea 157 anticorrupción, de las cuales 75 fueron verificadas por posibles delitos electorales y 23 por otros eventos.

De acuerdo con el balance oficial, el sistema Uriel recibió 2.815 quejas durante todo el proceso electoral: 2.734 en primera vuelta y 81 en segunda vuelta. Del total, 2.643 fueron reportadas en Colombia por asuntos relacionados con transparencia electoral y 172 a nivel internacional.

“La jornada electoral cierra con un balance altamente positivo. Nuestra misión continúa y seguiremos en la siguiente fase”, concluyó el general Rincón.

#Atención “El balance en materia de seguridad es altamente positivo”, dijo el general William Rincón, director de la Policía, quien informó la captura de tres personas por delitos electorales y ninguna alteración del orden público. Se registró una captura por lavado de activos… pic.twitter.com/x6QyfxJ4V8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 21, 2026