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Estaciones de TransMilenio cierran preventivamente ante resultados de elecciones presidenciales

TransMilenio realiza desvíos de rutas mientras se realizaba el preconteo de la jornada electoral.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

21 de junio de 2026 a las 5:22 p. m.
Se registran cierres de estaciones mientras se desarrolla la jornada electoral
Se registran cierres de estaciones mientras se desarrolla la jornada electoral Foto: Imagen sacada de redes sociales: @UltimaHoraCR

Durante el desarrollo del preconteo de la jornada electoral para conocer al próximo presidente, entre Abelardo De La Espriella o Iván Cepeda, cientos de ciudadanos se han ubicado en el Museo Nacional, en la ciudad de Bogotá, para expresar su apoyo al candidato del Pacto Histórico.

Ante la congestión que se encuentra en la zona, TransMilenio informó medidas preventivas ante los resultados presentados durante la tarde de este domingo 21 de junio de 2026.

La entidad informó que se han cerrado temporalmente las siguientes estaciones:

  • Museo Nacional
  • San Diego
  • Las Nieves
  • San Victorino

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