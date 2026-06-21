Concentraciones de ciudadanos en diferentes puntos de Bogotá y Colombia tras los resultados electorales

Luego de conocerse los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial, donde el candidato Abelardo De La Espriella se convirtió en el nuevo presidente electo del país, se han registrado múltiples manifestaciones y protestas en varias ciudades del país, afectando la movilidad y el orden público.
Tras el cierre del reconocido sector de Puerto Rellena, en Cali, se registran los primeros actos vandálicos. Manifestantes derribaron una fotomulta en esa zona. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/M6SJfqsF1Q— Revista Semana (@RevistaSemana) June 22, 2026
En desarrollo…