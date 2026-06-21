NACIÓN

Concentraciones de ciudadanos en diferentes puntos de Bogotá y Colombia tras los resultados electorales

Los agentes de tránsito han estado acompañando las protestas luego de que finalizó la jornada electoral en la capital.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

21 de junio de 2026 a las 9:02 p. m.
Manifestaciones en Bogotá y ciudades de Colombia tras jornada electoral.
Manifestaciones en Bogotá y ciudades de Colombia tras jornada electoral. Foto: UNAL - SEDE Bogotá y Imagen sacada de @UltimaHoraCR

Luego de conocerse los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial, donde el candidato Abelardo De La Espriella se convirtió en el nuevo presidente electo del país, se han registrado múltiples manifestaciones y protestas en varias ciudades del país, afectando la movilidad y el orden público.

En desarrollo…