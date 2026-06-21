“La vida de una mujer en Colombia vale cinco años”: el duro reclamo del padre de las víctimas de triple feminicidio en Bogotá tras la condena del asesino

Luego de que un juez condenara a Cristian Camilo Valencia Hurtado a 48 años y 10 meses de prisión por el crimen de su compañera sentimental y sus dos hijas, los familiares de las víctimas manifestaron su inconformidad con la decisión judicial.

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En diálogo con Citytv, el padre de las jóvenes aseguró que la condena no compensa la gravedad de los hechos y cuestionó la forma en que fue tasada la pena.

“Estoy devastado, destruido, vacío. Uno continúa adelante porque toca, en mi caso, por honrar la memoria de mis hijas. Para mí sí valían mucho, sí eran media vida; para la justicia, no”, afirmó.

El hombre también criticó que, según su interpretación de la sentencia, la mayor parte de la condena correspondió al asesinato de una de las menores, mientras que por las otras dos víctimas la pena habría sido significativamente menor.

“Tengo entendido que por mi hija menor fueron 38 años, por mi hija mayor cinco y por la mamá de mis hijas cinco. Es lo que yo reprocho: ¿la vida de una mujer en Colombia vale cinco años? Esto no es un homicidio común, esto es un triple feminicidio”, señaló.

“Es una cachetada para mi familia”

La Fiscalía apeló la condena al considerar que la pena impuesta no refleja la extrema violencia con la que fueron cometidos los asesinatos ni el presunto ciclo de maltrato que, según la investigación, antecedió a la tragedia.

Durante las audiencias, el ente acusador argumentó que una sanción de este tipo podría invisibilizar la violencia sistemática que enfrentan muchas mujeres en el país y desconocer el enfoque de género que exigen las normas nacionales e internacionales.

Para el padre de las víctimas, la decisión judicial representa un nuevo golpe para su familia.

“Esto es una cachetada para mi familia, para la memoria de mis hijas y para el género femenino de Colombia”, expresó.

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Buscan que el caso siente un precedente

La familia estudia los mecanismos jurídicos disponibles para respaldar la apelación y buscar una pena más severa contra el condenado.

El caso conmocionó a Bogotá el pasado 24 de marzo, cuando fueron hallados los cuerpos de una mujer y sus dos hijas, de 20 y 17 años, dentro de una vivienda en Bosa. Según la investigación, el crimen estuvo marcado por altos niveles de sevicia.

“Mis hijas eran unas niñas soñadoras, apenas comenzando a vivir”, recordó su padre, quien insiste en que la lucha judicial continuará para evitar que el caso quede como una estadística más y para que, según sus palabras, se haga verdadera justicia.