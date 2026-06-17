En las últimas horas se conoció la liberación de dos agentes de la Dijín que habían sido secuestrados por el ELN hace un año en Arauca.

Uno de ellos es Franque Hoyos. El uniformado entregó, en exclusiva, sus primeras declaraciones a SEMANA, en donde agradeció el apoyo de los colombianos para él y su familia mientras estuvo en cautiverio.

“Expreso mi profundo agradecimiento a todas las personas, instituciones, medios de comunicación que me acompañaron a mí y mi familia durante este difícil proceso”, dijo el uniformado a SEMANA.

Agregó que: “gracias por cada gesto de solidaridad por cada mensaje de apoyo y por mantener viva la esperanza en los momentos más complejos, su respaldo fue una fuente de fortaleza para nosotros. Agradezco a mi familia y seres queridos que nunca dejaron de luchar. y Hoy regreso con gratitud, con la alegría de reencontrarme con quienes amo y con la certeza de que la solidaridad humana tiene un valor inmenso”.

Es de anotar que el otro uniformado que fue secuestrado por la guerrilla fue Yordin Fabián Pérez Mendoza. La guerrilla los privó de la libertad aduciendo que se encontraban realizando labores de inteligencia, sin embargo, la Policía desmintió la versión e indicó que estaban en tareas de protección.

Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López, Franque Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, funcionarios del CTI y agentes de la Dijín secuestrados por el ELN en diferentes fechas de 2025. Foto: Tomado de internet / Montaje El País

Las familias en reiteradas ocasiones cuestionaron el papel del gobierno nacional, en especial del presidente Gustavo Petro, al indicar que las habían dejado solas en medio del difícil proceso.

El director de la Policía, el general William Rincón, recibió a los dos policías liberados. Foto: Policía

Es de anotar que durante el gobierno Petro se han registrado secuestros de policías y militares por parte de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y de la guerrilla del ELN.

Los grupos criminales además de tener privados de la libertad a miembros de la fuerza pública, también tienen en cautiverio a dos investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación.