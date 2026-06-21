Jugadores de la Selección Colombia tomaron decisión por las elecciones presidenciales: “Para evitar”

La Selección Colombia decidió blindarse ante los inminentes resultados de las elecciones presidenciales. Este domingo estaba programada la atención a los medios en Guadalajara, pero los jugadores no hablaron con la prensa.

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En su lugar estuvieron Amaranto Perea y Fernando Alloco, miembros del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Fabio Poveda, periodista que estuvo presente en la Academia AGA, reveló las razones de esta decisión. “Nos dijeron que era por cuestiones políticas, para evitar que los jugadores tuvieran que responder algún interrogante sobre las elecciones presidenciales. Para evitar eso decidieron que ningún jugador atendiera a los medios de comunicación y que lo hicieran los dos asistentes técnicos”, informó.

La Selección Colombia se prepara para su segundo partido en la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará el próximo martes a las 9:00 de la noche frente a la República Democrática del Congo.

La Selección Colombia, fuera del foco político

Esta postura solo se mantendrá por hoy, domingo 21 de junio. El lunes habrá rueda de prensa, como lo exige la FIFA, con Néstor Lorenzo y un jugador de la plantilla.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) han querido mantenerse al margen de las elecciones presidenciales, incluso cuando estuvo bajo la lupa el uso de la camiseta de la Selección Colombia en la campaña de Abelardo De La Espriella.

En un comunicado oficial, antes de partir hacia el Mundial 2026, la FCF pidió que la camiseta oficial se mantuviera “al margen de los debates políticos o electorales”.

“La FCF reitera la importancia de que promociones empresariales y campañas políticas, entre otros, se abstengan de hacer uso de signos distintivos de la Selección para atraer consumidores y electores, respectivamente”, indicaron en otro comunicado.

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El 4 de junio, la Selección Colombia recibió el pabellón nacional por parte del presidente Gustavo Petro y los jugadores emprendieron vuelo hacia Estados Unidos para disputar su amistoso contra Jordania.

Desde entonces han estado alejados del foco político y así se quieren mantener de cara al partido que puede definir la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Si Colombia le gana a RD Congo, sellará su tiquete a la próxima ronda. En caso de empatar, tendrá que hacer cuentas para el partido contra Portugal en Miami.

Selección Colombia celebra en el debut del Mundial 2026 vs. Uzbekistán. Foto: Getty Images

Tal como lo han mencionado los jugadores y el cuerpo técnico, su objetivo es disputar los ocho partidos del Mundial 2026. Eso significaría superar la mejor presentación histórica de Colombia, que fue alcanzar los cuartos de final en Brasil-2014.

Cabe recordar que esta edición de la Copa del Mundo tiene 48 selecciones participantes y, por ende, se añadió una ronda más antes de los octavos de final.

Es por eso que clasifican los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros, que se definirán por su cantidad de puntos, diferencia de gol y tarjetas recibidas.