¿Cuánto ganará la Selección Colombia si clasifica a la próxima fase del Mundial 2026? Esta es la cifra

La Selección Colombia empezó con pie derecho su participación en el Mundial 2026. El pasado miércoles le ganó a Uzbekistán con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, una victoria que acerca la clasificación a dieciseisavos de final.

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Es cierto que el principal objetivo de la Tricolor es la gloria deportiva, sin embargo, avanzar a la próxima fase asegura una importante entrada de dinero para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Y es que la FIFA aumentó los premios para esta edición de la Copa del Mundo, buscando una recompensa acorde al difícil trabajo que significa meterse entre las mejores selecciones del planeta.

Este es el sistema de premiación para el Mundial 2026:

Campeón: 50 millones de USD

Subcampeón: 33 millones de USD

Tercer puesto: 29 millones de USD

Cuarto puesto: 27 millones de USD

5.º – 8.º puesto: 19 millones de USD

9.º – 16.º puesto: 15 millones de USD

17.º – 32.º puesto: 11 millones de USD

33.er – 48.º puesto: 9 millones de USD

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AP Photo/Andre Penner

Colombia ya tiene asegurados 9 millones de dólares por el simple hecho de haber disputado la fase de grupos, sin embargo, está a solo una victoria de clasificar a dieciseisavos de final.

Si logra el tiquete a la próxima fase, el premio será de 11 millones de dólares como mínimo.

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Las cifras que maneja la FIFA para este Mundial son las mejores en toda la historia del fútbol, muy por encima de lo que se entregó en Catar-2022. Si Colombia iguala su mejor presentación, los cuartos de final, recibirá 19 millones de dólares y así sucesivamente hasta la final.

El campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 recibirá 50 millones de dólares en total.

Ilusión y cosas por mejorar

La clasificación de la Selección Colombia se puede conseguir el próximo martes, cuando enfrente a RD Congo en el Estadio Akron de Guadalajara. Dicho compromiso está programado para iniciar sobre las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

Néstor Lorenzo espera una mejor versión del combinado nacional, que dejó algunas dudas pese a su victoria contra Uzbekistán.

“Nos faltó terminar las jugadas, eso hay que mejorar. Nos entretuvimos mucho en la posesión y no provocamos centros y remates al arco. Nos costó la posesión; pero decidimos refrescar. Cuando refrescamos, nos vimos mejor”, declaró el técnico argentino.

RD Congo viene de empatarle a Portugal en la fecha 1 y Lorenzo prefiere hablar con cautela de ese enfrentamiento. “Los mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños, que no hay que subestimar a nadie”, aseguró.

Colombia marcha líder del grupo K con tres puntos y solo necesita otra victoria para asegurar su tiquete en la próxima fase del Mundial 2026.