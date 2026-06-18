La mayoría de colombianos quedaron felices por la victoria contra Uzbekistán en el Mundial 2026, pero Carlos Antonio Vélez considera que se le ganó al “contraataque” a una selección que no tenía mucho que ofrecer.

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“¿Cómo será de flojo Uzbekistán que jugando mal le clavamos tres goles? Es un equipo muy flojo. Si ustedes se ponen a detallar, el segundo y tercer gol se lo metimos al contraataque, lo que quiere decir que estaban adelantando el bloque, adelantando líneas. Un equipo tan modesto que no hace más de tres pases seguidos", dijo en Win Sports.

Vélez opinó que Uzbekistán “salió a buscarnos cuando se dieron cuenta de nuestras miserias y nuestra pobreza. Se fueron encima, en el último gol todo el bloque está metido allá”.

“Nosotros podemos contar esa historia al mundo: a Uzbekistán, un debutante, puesto 50 del ranking Fifa, que no da tres pases seguidos, le ganamos al contraataque. Ese es mi diagnóstico, así de simple”, declaró. “Yo si espero que contra Congo y contra Portugal se eleve el nivel”.

Carlos Antonio no admite que se diga que es el primer partido: “¿Entonces Inglaterra qué? Y con todo que perdió Croacia jugó el primer partido, Argentina jugó el primer partido... ¿Al único equipo que afecta el debut es a Colombia? No me diga más".

En redes sociales le dio profundidad a esa idea de que Colombia ganó con muy poco frente a Uzbekistán y que debe mejorar para los próximos partidos en la Copa del Mundo.

“Nunca imaginé que un equipo que casi todos los partidos los juega metido atrás, reciba dos goles de contraataque... ¿La razón? Nos vieron tan flojos que salieron a atacar, regalaron la espalda y en ese espacio apareció Lucho con sus habituales arreones con los que solemos ganar los partidos”.

Johan Mojica abraza a Jhon Janer Lucumí tras el partido de Colombia vs. Uzbekistán. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Vélez asegura que el partido estaba “para un empate a dos” y Colombia se salvó por la jugada personal de Juan Camilo Hernández que terminó en gol de Jáminton Campaz.

“El juego estaba para empate a dos cuando pagaron caro su atrevimiento y apareció el tercero… Ya salimos del fácil, ahora sube el nivel de competencia. Si no mejoramos o no ponen en el campo a los mejores nos vamos a exponer a serios riesgos", indicó.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial 2026?

El próximo partido de la Tricolor será el martes 23 de junio, enfrentando a RD Congo en Guadalajara. Dicho compromiso está programado para las 9:00 de la noche (hora de Colombia) y será transmitido en vivo por Directv Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney +.

Si Colombia sale vencedor, aseguraría su clasificación anticipada a la siguiente fase del Mundial 2026.