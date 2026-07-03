Prográmese: Bogotá tendrá tres grandes jornadas de adopción de mascotas durante julio

Los bogotanos que deseen brindarle un hogar a un perro o gato rescatado tendrán una nueva oportunidad durante el mes de julio. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la realización de tres jornadas de adopción en diferentes puntos de la ciudad, con el propósito de encontrar una familia para decenas de animales que han superado procesos de recuperación tras ser víctimas de abandono, maltrato, enfermedades o accidentes.

¿Cómo se comportan los gatos cuando tienen parásitos? Las dos actitudes que revelarían si su mascota tiene lombrices

Según informó la entidad, todos los animales disponibles han sido atendidos a través de los programas de protección del Distrito y completaron un proceso integral de rehabilitación física, emocional y comportamental. Además, se entregan esterilizados, desparasitados y con su esquema de vacunación al día, garantizando las mejores condiciones para su adaptación al nuevo hogar.

Las jornadas se programaron en los siguientes puntos y fechas de julio:

Sábado 4 de julio: centro comercial Paseo Villa del Río (diagonal 57C Sur #62-60), de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

centro comercial Paseo Villa del Río (diagonal 57C Sur #62-60), de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábado 18 de julio: centro comercial Centro Mayor (calle 38A Sur #34D-51), de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

centro comercial Centro Mayor (calle 38A Sur #34D-51), de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. Domingo 26 de julio: centro comercial Avenida Chile (calle 72 #10-34), de 11:00 a. m. a 4:00 p. m. Esta última actividad se desarrollará en el marco de la conmemoración de la Ley “No más Olé”, que prohíbe las corridas de toros en el país.

Además de estas jornadas, el IDPYBA recordó que los ciudadanos pueden visitar la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en la carrera 106A #67-02, en el barrio El Muelle (localidad de Engativá). La sede atiende de martes a domingo y días festivos, entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Los niños ya pueden ser veterinarios por un día: así son las vacaciones que enamoran a los amantes de los animales

Las personas interesadas en adoptar deberán ser mayores de edad y presentar su documento de identidad físico. Asimismo, tendrán que aportar una copia de un recibo de servicio público reciente de su vivienda, junto con fotografías o videos del lugar donde residirá el animal para evaluar el espacio.

En el caso de adoptar un perro, es obligatorio llevar pechera y traílla (si es de manejo especial, también se exigirá bozal). Quienes opten por un gato deberán contar rigurosamente con un guacal o morral especializado para su transporte seguro. El Distrito recordó que adoptar implica un compromiso de por vida, por lo que recomienda que la decisión sea completamente consensuada por todos los integrantes del hogar.