Los siete cambios de Alejandro Eder para su último año de gobierno: “Queremos un equipo que esté más en el territorio”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, posesionó a siete nuevos funcionarios que asumirán la dirección de dependencias clave de la Administración Distrital, quienes tendrán la misión de acelerar la ejecución de los proyectos estratégicos, fortalecer la gestión en los territorios y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas para el actual periodo de gobierno.

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Los nuevos integrantes son:

Vanessa López Rojas , directora de Planeación Distrital.

, directora de Planeación Distrital. Juanita Cataño , secretaria de Participación Ciudadana.

, secretaria de Participación Ciudadana. Víctor Alfonso Barrera Miranda , secretario de Paz y Cultura Ciudadana.

, secretario de Paz y Cultura Ciudadana. Daniel Montoya Ossa , secretario de Infraestructura.

, secretario de Infraestructura. Nigeria Rentería Lozano , secretaria de Bienestar Social.

, secretaria de Bienestar Social. Mauricio Bonilla Guerrero , gerente de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU).

, gerente de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU). Julián Eduardo Arteaga Aguilar, secretario de Cultura.

Durante el acto de posesión, Eder explicó que los cambios buscan consolidar un equipo orientado a entregar resultados concretos durante el tiempo restante de su administración. “Para este último año queremos un equipo que esté más en el territorio, trabajando con compromiso para que logremos entregar la mayor cantidad de obras a más tardar en diciembre del próximo año”, afirmó el mandatario.

La decisión de Eder se enfocará en aumentar la presencia en los territorios y acelerar el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Foto: Compartida por la Alcaldía de Cali

Cada uno de los nuevos funcionarios presentó las prioridades que marcarán su gestión. Desde la Secretaría de Participación Ciudadana, Juanita Cataño aseguró que el principal objetivo será fortalecer el diálogo con las comunidades y la gobernanza en los barrios. “Seguiremos consolidando la gobernanza dentro de los territorios y construyendo soluciones desde el gabinete distrital, para avanzar en la atención de las necesidades que hoy nuestros caleños demandan”, señaló.

En la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Víctor Barrera indicó que continuará impulsando estrategias enfocadas en la convivencia y la reconciliación. Según explicó, uno de los principales retos será “seguir tendiendo puentes de diálogo en la ciudad que nos permitan encontrarnos todos los ciudadanos para recuperar a Cali”.

Por su parte, el nuevo secretario de Infraestructura, Daniel Montoya Ossa, afirmó que concentrará sus esfuerzos en acelerar la ejecución de las principales obras de la ciudad. Entre las prioridades mencionó la pavimentación de la malla vial para cumplir la meta de 800 kilómetros intervenidos, además del avance en la construcción del puente de Chipichape. “Seguimos firmes con la pavimentación de la malla vial para cumplir la meta de los 800 kilómetros y avanzaremos con la construcción del puente de Chipichape”, expresó.

En Planeación Distrital, Vanessa López Rojas señaló que uno de los principales desafíos será sacar adelante la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la formulación del presupuesto para 2027. “Asumo este reto con responsabilidad y con todas las ganas de trabajar con excelencia por nuestra ciudad. Tenemos el reto de sacar adelante la aprobación del POT y la formulación del presupuesto 2027”, indicó.

Funcionarios tomando posesión en Cali para los últimos 18 meses de la administración Eder. Foto: Compartida por la Alcaldía de Cali

La nueva secretaria de Bienestar Social, Nigeria Rentería Lozano, aseguró que mantendrá un trabajo cercano con las comunidades. “Todo ese compromiso es para poder estar de cerca con las comunidades, escuchándolas y trabajando día a día por tratar de tener un bienestar para ellas”, manifestó.

Finalmente, Julián Eduardo Arteaga Aguilar, nuevo secretario de Cultura, afirmó que dará continuidad a los programas relacionados con la formación artística, el fortalecimiento de las organizaciones culturales, la protección del patrimonio material e inmaterial y el mejoramiento de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali.