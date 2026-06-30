Valle del Cauca

Comunidades afro bloquean la vía Tuluá-Andalucía para presionar al Gobierno Petro: fuerza pública activó PMU

Este es el pliego de peticiones de la comunidad para realizar este plantón.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

30 de junio de 2026 a las 11:33 a. m.
Desde primeras horas de la mañana, Frenacol se encuentra en la vía.
Desde primeras horas de la mañana, Frenacol se encuentra en la vía. Foto: Capturas de @UltimaHoraTulua

La movilidad en el centro del Valle del Cauca volvió a verse afectada por una jornada de protesta que generó congestión vehicular y obligó a las autoridades a monitorear el tránsito en uno de los corredores más importantes del departamento.

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Integrantes del Frente Nacional Afrocolombiano (Frenacol) bloquearon este lunes la vía que comunica a los municipios de Tuluá y Andalucía, en el Valle del Cauca, para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno nacional.

Frente a esto, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU), reiteraron el respeto por la protesta pacífica e hicieron un llamado a garantizar la libre movilidad mediante el diálogo y la concertación.

Los manifestantes señalaron por medio de un comunicado que, pese a acuerdos alcanzados en meses anteriores, varias de las solicitudes presentadas por las comunidades continúan sin respuesta.

El pliego de peticiones contra el gobierno se dan tras una serie de diálogos infructíferos para FRENACOL.
El pliego de peticiones contra el gobierno se dan tras una serie de diálogos infructíferos para FRENACOL. Foto: Captura de X @SharkyUribe

“Las organizaciones afrocolombianas que suscribimos el presente comunicado informamos a la opinión pública nacional e internacional que, ante los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional y el constante desconocimiento de los derechos de las comunidades negras afrocolombianas, nos hemos visto obligados a iniciar una Toma Ancestral Pacífica como mecanismo legítimo de exigencia y defensa de nuestros derechos constitucionales, territoriales y colectivos”, señalaron en el texto.

En este también resaltaron que se ha actuado “con voluntad de diálogo, participando en mesas de trabajo, concertaciones y reuniones con diferentes entidades del Estado”. Y también se hizo hincapié en que “dichos compromisos han sido incumplidos de manera reiterada, evidenciando una preocupante falta de voluntad política y un irrespeto permanente hacia nuestros procesos organizativos”.

En el comunicado, la comunidad Frenacol también mostró su rechazo “frente a las actuaciones y omisiones de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Consulta Previa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior, las cuales han desconocido los compromisos asumidos con nuestras comunidades y han vulnerado nuestros derechos fundamentales y colectivos”.

Este es el panorama en la vía, cientos de vehículos parados.
Este es el panorama en la vía, cientos de vehículos parados. Foto: Captura de X @DirlyTC

Por esta razón, este martes, “las comunidades negras organizadas” dieron inicio a lo que denominaron como Toma Ancestral Pacífica, con el propósito de exigir:

  • El cumplimiento inmediato de todos los acuerdos suscritos con las comunidades negras.
  • El respeto pleno a nuestros derechos territoriales, étnicos y al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
  • La adopción de medidas efectivas para garantizar la protección de nuestros líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.
  • El cumplimiento de los compromisos relacionados con el acceso a la tierra, la reparación histórica y el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios.
  • La presencia de funcionarios con capacidad de decisión que permitan dar soluciones reales y definitivas a las problemáticas planteadas.