Comunidades afro bloquean la vía Tuluá-Andalucía para presionar al Gobierno Petro: fuerza pública activó PMU

La movilidad en el centro del Valle del Cauca volvió a verse afectada por una jornada de protesta que generó congestión vehicular y obligó a las autoridades a monitorear el tránsito en uno de los corredores más importantes del departamento.
Integrantes del Frente Nacional Afrocolombiano (Frenacol) bloquearon este lunes la vía que comunica a los municipios de Tuluá y Andalucía, en el Valle del Cauca, para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno nacional.
Frente a esto, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU), reiteraron el respeto por la protesta pacífica e hicieron un llamado a garantizar la libre movilidad mediante el diálogo y la concertación.
Los manifestantes señalaron por medio de un comunicado que, pese a acuerdos alcanzados en meses anteriores, varias de las solicitudes presentadas por las comunidades continúan sin respuesta.
“Las organizaciones afrocolombianas que suscribimos el presente comunicado informamos a la opinión pública nacional e internacional que, ante los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional y el constante desconocimiento de los derechos de las comunidades negras afrocolombianas, nos hemos visto obligados a iniciar una Toma Ancestral Pacífica como mecanismo legítimo de exigencia y defensa de nuestros derechos constitucionales, territoriales y colectivos”, señalaron en el texto.
En este también resaltaron que se ha actuado “con voluntad de diálogo, participando en mesas de trabajo, concertaciones y reuniones con diferentes entidades del Estado”. Y también se hizo hincapié en que “dichos compromisos han sido incumplidos de manera reiterada, evidenciando una preocupante falta de voluntad política y un irrespeto permanente hacia nuestros procesos organizativos”.
En el comunicado, la comunidad Frenacol también mostró su rechazo “frente a las actuaciones y omisiones de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Consulta Previa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior, las cuales han desconocido los compromisos asumidos con nuestras comunidades y han vulnerado nuestros derechos fundamentales y colectivos”.
Por esta razón, este martes, “las comunidades negras organizadas” dieron inicio a lo que denominaron como Toma Ancestral Pacífica, con el propósito de exigir:
- El cumplimiento inmediato de todos los acuerdos suscritos con las comunidades negras.
- El respeto pleno a nuestros derechos territoriales, étnicos y al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
- La adopción de medidas efectivas para garantizar la protección de nuestros líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.
- El cumplimiento de los compromisos relacionados con el acceso a la tierra, la reparación histórica y el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios.
- La presencia de funcionarios con capacidad de decisión que permitan dar soluciones reales y definitivas a las problemáticas planteadas.