Este domingo 5 de julio es la carrera atlética Compensar 2026 en Bogotá: hay cierres y desvíos en la av. calle 26

La carrera Compensar 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de julio y ocasionará afectaciones en la movilidad de Bogotá. La Secretaría Distrital de Tránsito indicó que se registrarán cierres en la avenida calle 26, la carrera 60 y otros corredores.

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La competencia tendrá las modalidades 3K, 5K, 10K y 15K, por lo que la Alcaldía autorizó restricciones vehiculares en las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

La carrera iniciará en la avenida calle 26 con carrera 59 y recorrerá vías principales como la avenida calle 26, la avenida carrera 50, la avenida La Esperanza (calle 24), las calles 42, 44 y 53, la carrera 60 y la carrera 28. Posteriormente, los corredores regresarán por la avenida carrera 50 hasta la avenida calle 26 con carrera 59, donde estará ubicada la meta.

En cuanto a los desvíos, los conductores que transiten por la avenida La Esperanza y tomen la avenida carrera 60 al norte deberán continuar por La Esperanza y la 68.

Los conductores que circulen por la avenida calle 26 en sentido oriente-occidente y normalmente giren hacia la avenida carrera 60 al norte deberán seguir por la calle 26 hasta la avenida carrera 68 y tomar allí hacia el norte.

Quienes transiten por la avenida carrera 68 en sentido sur-norte y acostumbren tomar la avenida calle 53 al oriente deberán continuar hasta la avenida calle 63 y girar allí hacia el oriente.

Este es el recorrido de la carrera Compensar 2026. Foto: SDM

Las personas que vivan en el sector de Pablo VI deberán salir del sector por la transversal 59A al norte, calle 59 al oriente o avenida calle 63 al oriente. Para ingresar, podrán utilizar la calle 59 o avenida calle 63, o la avenida carrera 50 al sur.

Los cierres viales

Estas son las restricciones que se llevarán a cabo el domingo:

Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y 20 metros al occidente de la carrera 59: desde las 10:00 a. m. del 4 de julio hasta las 2:00 p. m. del 5 de julio de 2026.

Avenida Carrera 60 (calzada oriental) entre Avenida Calle 26 y calle 24A: desde las 10:00 a. m. del 4 de julio hasta las 2:00 p. m. del 5 de julio de 2026.

Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre carrera 66 y avenida carrera 60: desde las 5:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. del 5 de julio de 2026.

Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 50: desde las 5:45 a. m. hasta las 9:45 a. m. del 5 de julio de 2026.

Calzada occidental de la avenida carrera 50 entre avenida calle 53 y avenida calle 24 (avenida La Esperanza): desde las 5:45 a. m. hasta las 8:50 a. m. del 5 de julio de 2026.

Calle 24 entre carrera 51 y carrera 57 (calzadas norte y sur): desde las 5:45 a. m. hasta las 9:40 a. m. del 5 de julio de 2026.

Carrera 54 entre avenida calle 26 y calle 24A: desde las 5:45 a. m. hasta las 9:40 a. m. del 5 de julio de 2026.

Carrera 52 entre calle 24A y avenida calle 24 (avenida La Esperanza): desde las 5:45 a. m. hasta las 9:40 a. m. del 5 de julio de 2026.

Carrera 51 entre calle 24A y avenida calle 24 (avenida La Esperanza): desde las 5:45 a. m. hasta las 9:40 a. m. del 5 de julio de 2026.

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Calzada norte de la avenida calle 24 (avenida La Esperanza), entre avenida carrera 50 y carrera 52: desde las 5:45 a. m. hasta las 9:40 a. m. del 5 de julio de 2026.

Calzada norte de la calle 44 entre la carrera 52 y la avenida carrera 60: desde las 5:45 a. m. hasta las 8:40 a. m. del 5 de julio de 2026.

Calzada sur de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50: desde las 5:45 a. m. hasta las 8:40 a. m. del 5 de julio de 2026.

Calzada oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53: desde las 5:45 a. m. hasta las 8:30 a. m. del 5 de julio de 2026.

Calzada occidental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 53 y la avenida calle 26: desde las 5:45 a. m. hasta las 8:30 a. m. del 5 de julio de 2026.

Avenida calle 53 (calzada norte) entre la carrera 66A y la carrera 27 (acceso Paulo VI segundo sector, carril norte entre avenida carrera 50 y carrera 57): desde las 5:45 a. m. hasta las 8:20 a. m. del 5 de julio de 2026.

Avenida calle 53 (calzada sur) entre la carrera 66A y la avenida carrera 60: desde las 5:45 a. m. hasta las 8:20 a. m. del 5 de julio de 2026.

Carrera 28 entre avenida calle 53 y calle 53B Bis: desde las 5:45 a. m. hasta las 8:10 a. m. del 5 de julio de 2026.

Calle 53B Bis entre avenida carrera 30 (avenida NQS) y carrera 28: desde las 5:45 a. m. hasta las 8:00 a. m. del 5 de julio de 2026.

Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C: desde las 5:45 a. m. hasta las 8:00 a. m. del 5 de julio de 2026.