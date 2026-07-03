Capturaron en Bogotá a pareja señalada de explotar sexualmente a una menor a través de plataformas digitales

En un operativo conjunto liderado por la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y la Embajada de Australia en Colombia, se llevó a cabo una diligencia de allanamiento en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. La acción judicial permitió la captura de una pareja investigada por su presunta participación en una red de explotación sexual infantil.

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La estrategia se ejecutó gracias a la articulación entre las agencias aliadas, un esfuerzo que contó con la facilitación de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entidad que brindó soporte logístico para el desarrollo del procedimiento.

Estos son los capturados. Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá

Según la información suministrada por las autoridades, la investigación penal comenzó en abril de 2026. Gracias al intercambio de información con las entidades australianas, también se logró la captura en ese país de un ciudadano extranjero, a quien presuntamente se le halló material de explotación sexual vinculado con el mismo caso.

Los capturados en Bogotá habrían operado mediante diferentes plataformas digitales, tales como sitios de transmisión en vivo, portales de contenido para adultos y canales de mensajería instantánea, escenarios donde supuestamente distribuían el material que afectaba a una menor de edad, quien habría sido víctima de estos hechos desde septiembre de 2022.

Durante el operativo se incautaron los dispositivos electrónicos con los que presuntamente se realizaba la grabación y difusión del contenido. Dichos elementos tecnológicos ya fueron sometidos a análisis forense por parte de peritos informáticos, con el fin de extraer la evidencia digital que determine el grado de responsabilidad de los procesados.

Incautación de dispositivos electrónicos por explotación sexual. Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación avanza en la recopilación de los elementos materiales probatorios para esclarecer el alcance real de la estructura criminal investigada, así como para identificar a otras personas que pudieran estar vinculadas a esta red transnacional.

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De igual forma, los cuerpos de investigación señalaron que el cruce técnico de datos y el rastreo de redes de comunicación compartidas entre ambos países resultaron herramientas fundamentales para ubicar simultáneamente los objetivos tanto en territorio colombiano como en el australiano.

Tras la intervención judicial, la menor de edad quedó bajo el cuidado y la protección de las autoridades competentes para el respectivo proceso de restablecimiento de sus derechos, garantizándole asistencia integral mientras avanzan las actuaciones de la justicia.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de delitos o cualquier actividad ilícita a través de la Línea de Emergencias 123, canal donde se brinda atención inmediata y acompañamiento especializado.