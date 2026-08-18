Bogotá

Movilidad en Bogotá: nuevo cierre en la carrera Séptima desde el 21 de agosto; estos son los desvíos y los nuevos paraderos

Las obras entre las calles 102 y 116 tendrán una duración aproximada de 12 meses. La Secretaría de Movilidad autorizó un plan que mantendrá dos carriles habilitados por sentido.

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Redacción Semana
18 de agosto de 2026 a las 9:43 a. m.
Las obras en la carrera Séptima obligarán a implementar nuevos cierres y modificaciones en la movilidad del sector. Desde el 21 de agosto habrá intervención entre las calles 102 y 116, con dos carriles habilitados por sentido.
Las obras en la carrera Séptima obligarán a implementar nuevos cierres y modificaciones en la movilidad del sector. Desde el 21 de agosto habrá intervención entre las calles 102 y 116, con dos carriles habilitados por sentido. Foto: Captura de pantalla X @Maferoc

Desde el 21 de agosto, los conductores que utilizan la carrera Séptima en el norte de Bogotá deberán tener en cuenta nuevos cierres entre las calles 102 y 116.

La intervención se extenderá por aproximadamente 12 meses, aunque la vía mantendrá dos carriles habilitados en cada sentido.

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¿Cómo podrán circular los vehículos?

Quienes deban continuar utilizando la carrera Séptima podrán hacerlo por los carriles que permanecerán habilitados.

En el sentido norte-sur, los vehículos circularán por dos carriles de las calzadas occidentales existentes.

En el sentido sur-norte, se mantendrán dos carriles habilitados en la calzada oriental.

La Secretaría de Movilidad advierte que habrá algunos cambios entre las calzadas rápida y lenta, de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo durante la ejecución de las obras.

Además, algunos movimientos vehiculares continuarán permitidos dentro del tramo intervenido.

En sentido norte-sur permanecerán habilitados los giros a la izquierda en las calles 112 y 109 hacia el oriente.

A la altura de la calle 116, los vehículos que circulen de sur a norte podrán continuar realizando el giro a la izquierda hacia el occidente.

También se mantendrá, en sentido norte-sur, el giro a la derecha hacia el occidente.

Las rutas alternas para evitar la Séptima y los nuevos paraderos

Para los conductores que prefieran no atravesar el tramo donde se desarrollarán las obras, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció recorridos alternativos.

  • Norte → sur: tomar la avenida calle 127 hacia el occidente.
  • Hacer el retorno hacia el oriente a la altura de la carrera 11B Bis A.
  • Continuar por la avenida carrera 11 hacia el sur.
  • Tomar la calle 94 hacia el oriente para retomar la carrera Séptima.
  • Sur → norte: tomar la calle 94 hacia el occidente.
  • Continuar por la avenida carrera 15 hacia el norte.
  • Tomar posteriormente la avenida carrera 9 hacia el norte.

Las obras en la carrera Séptima también modificarán temporalmente la ubicación de varios paraderos de las rutas de TransMilenio. Estos son los principales cambios anunciados:

  • Paraderos 113B01 y 113A01: serán trasladados 70 metros al norte de la calle 102, en el costado oriental de la carrera Séptima, donde funcionarán como paraderos provisionales.
  • Paradero 165B01: actualmente ubicado 40 metros al sur de la calle 106, en el costado occidental, será trasladado 100 metros al sur de esa misma calle.
  • Paradero BD-048A: será trasladado desde su ubicación actual, 85 metros al sur de la calle 106, hasta un punto situado 140 metros al sur de la calle 106.
  • Paradero 166A01: será desplazado 30 metros hacia el norte.
  • Paraderos BD-052A y BD-053A: serán unificados en un solo punto provisional, ubicado 85 metros al norte de la calle 109, sobre el separador lateral oriental de la carrera Séptima.
  • Paraderos 049A01 y 049B01: serán trasladados y unificados en un nuevo punto provisional, ubicado en el costado oriental de la carrera Séptima, 20 metros al sur de la calle 110A.
  • Paraderos provisionales 116B01 y 048B01: ubicados actualmente 20 metros al sur de la calle 114, serán trasladados 20 metros al norte de esa calle, manteniéndose en el mismo costado.
  • Paraderos provisionales 170A01 y 168A01: serán trasladados al costado occidental de la carrera Séptima, sobre la calzada lateral, 100 metros al sur de la calle 116.

Ante las modificaciones, TransMilenio recomienda a los usuarios recargar con anticipación la tarjeta Tullave y planificar los recorridos mediante TransMiApp.