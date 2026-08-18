Desde el 21 de agosto, los conductores que utilizan la carrera Séptima en el norte de Bogotá deberán tener en cuenta nuevos cierres entre las calles 102 y 116.

La intervención se extenderá por aproximadamente 12 meses, aunque la vía mantendrá dos carriles habilitados en cada sentido.

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¿Cómo podrán circular los vehículos?

Quienes deban continuar utilizando la carrera Séptima podrán hacerlo por los carriles que permanecerán habilitados.

En el sentido norte-sur, los vehículos circularán por dos carriles de las calzadas occidentales existentes.

En el sentido sur-norte, se mantendrán dos carriles habilitados en la calzada oriental.

La Secretaría de Movilidad advierte que habrá algunos cambios entre las calzadas rápida y lenta, de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo durante la ejecución de las obras.

Además, algunos movimientos vehiculares continuarán permitidos dentro del tramo intervenido.

En sentido norte-sur permanecerán habilitados los giros a la izquierda en las calles 112 y 109 hacia el oriente.

A la altura de la calle 116, los vehículos que circulen de sur a norte podrán continuar realizando el giro a la izquierda hacia el occidente.

También se mantendrá, en sentido norte-sur, el giro a la derecha hacia el occidente.

La carrera Séptima en Bogotá tendrá cierres desde el 21 de agosto entre las calles 102 y 116. Desde la Secretaría de Movilidad informan que se mantendrán dos carriles habilitados en cada sentido durante las obras, que se extenderán por aproximadamente 12 meses y recomiendan a la… pic.twitter.com/VXgQx6Q502 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 17, 2026

Las rutas alternas para evitar la Séptima y los nuevos paraderos

Para los conductores que prefieran no atravesar el tramo donde se desarrollarán las obras, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció recorridos alternativos.

Norte → sur: tomar la avenida calle 127 hacia el occidente.

Hacer el retorno hacia el oriente a la altura de la carrera 11B Bis A.

Continuar por la avenida carrera 11 hacia el sur.

Tomar la calle 94 hacia el oriente para retomar la carrera Séptima.

Sur → norte: tomar la calle 94 hacia el occidente.

Continuar por la avenida carrera 15 hacia el norte.

Tomar posteriormente la avenida carrera 9 hacia el norte.

Las obras en la carrera Séptima también modificarán temporalmente la ubicación de varios paraderos de las rutas de TransMilenio. Estos son los principales cambios anunciados:

Paraderos 113B01 y 113A01 : serán trasladados 70 metros al norte de la calle 102 , en el costado oriental de la carrera Séptima, donde funcionarán como paraderos provisionales.

: , en el costado oriental de la carrera Séptima, donde funcionarán como paraderos provisionales. Paradero 165B01: actualmente ubicado 40 metros al sur de la calle 106, en el costado occidental, será trasladado 100 metros al sur de esa misma calle.

Paradero BD-048A: será trasladado desde su ubicación actual, 85 metros al sur de la calle 106, hasta un punto situado 140 metros al sur de la calle 106.

hasta un punto situado 140 metros al sur de la calle 106. Paradero 166A01: será desplazado 30 metros hacia el norte.

Paraderos BD-052A y BD-053A: serán unificados en un solo punto provisional, ubicado 85 metros al norte de la calle 109, sobre el separador lateral oriental de la carrera Séptima.

Paraderos 049A01 y 049B01: serán trasladados y unificados en un nuevo punto provisional, ubicado en el costado oriental de la carrera Séptima, 20 metros al sur de la calle 110A.

Paraderos provisionales 116B01 y 048B01: ubicados actualmente 20 metros al sur de la calle 114, serán trasladados 20 metros al norte de esa calle, manteniéndose en el mismo costado.

Paraderos provisionales 170A01 y 168A01: serán trasladados al costado occidental de la carrera Séptima, sobre la calzada lateral, 100 metros al sur de la calle 116.

Ante las modificaciones, TransMilenio recomienda a los usuarios recargar con anticipación la tarjeta Tullave y planificar los recorridos mediante TransMiApp.