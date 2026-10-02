Aeropuerto El Dorado tuvo que tomar decisión de último momento debido a las fuertes lluvias en Bogotá

El flujo habitual de vuelos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se ha visto alterado en las últimas horas como consecuencia de las difíciles condiciones climáticas que afectan a la capital del país.

Fuertes lluvias llegarán esta tarde a varias regiones de Colombia: este es el pronóstico del clima para hoy martes

El deterioro del tiempo en el área terminal y en las rutas de aproximación ha impedido mantener la capacidad operativa habitual, generando retrasos generalizados.

Tanto las salidas como las llegadas de rutas nacionales e internacionales registran demoras en sus itinerarios. Los procedimientos de separación y aterrizaje de las aeronaves deben espaciarse por seguridad, lo que congestiona las pistas y la zona de parqueo mientras persistan los fenómenos meteorológicos en la sabana bogotana.

Comunicado oficial de la Aeronáutica Civil

Ante la contingencia, la Aeronáutica Civil emitió una alerta preventiva dirigida a los usuarios y viajeros que tienen programados desplazamientos durante la jornada. La entidad confirmó la disminución en la frecuencia de despegues y aterrizajes debido a las restricciones de visibilidad y seguridad en el espacio aéreo de la ciudad.

🚨 Aviso a nuestros usuarios: Debido al deterioro de las condiciones meteorológicas en el área terminal y en las rutas de aproximación, se ha reducido la cantidad de operaciones en @BOG_ELDORADO



Consulta el estado de tu vuelo con tu aerolínea antes de desplazarte a la terminal. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 2, 2026

“Aviso a nuestros usuarios: debido al deterioro de las condiciones meteorológicas en el área terminal y en las rutas de aproximación, se ha reducido la cantidad de operaciones en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá”, precisó el organismo estatal en su aviso oficial.

Recomendaciones a los viajeros

Para mitigar aglomeraciones innecesarias dentro de la terminal aérea, las autoridades aeroportuarias solicitaron a los pasajeros mantenerse en contacto constante con sus respectivas aerolíneas. Se aconseja reconfirmar el estado de cada vuelo a través de las aplicaciones móviles, sitios web o líneas de atención al cliente antes de salir hacia el aeropuerto.

Las diferentes empresas de aviación comercial trabajan en la reprogramación de sus itinerarios en la medida en que las condiciones del clima permitan retomar la frecuencia normal de operaciones en la principal terminal aérea de Colombia.