Colombia concentra el mayor tráfico aéreo de la Comunidad Andina: estas son las cifras

La Comunidad Andina cuenta con 31 aeropuertos habilitados para operaciones internacionales en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, una red que movilizó 145,7 millones de pasajeros nacionales e internacionales durante 2024, de acuerdo con el Catálogo regional de aeropuertos internacionales andinos 2024, presentado por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

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El documento reúne por primera vez, bajo un formato estandarizado, información geográfica, capacidad operacional, infraestructura y conectividad aérea de los terminales internacionales de los cuatro países miembros. Durante 2024, estos aeropuertos registraron 1,2 millones de movimientos de aeronaves y transportaron 1,4 millones de toneladas de carga y correo.

La distribución de los 31 aeropuertos es de tres en Bolivia, 10 en Colombia, cuatro en Ecuador y 14 en Perú. Según la Comunidad Andina, esta infraestructura constituye un soporte para la movilidad de personas en el comercio y turismo, además de contribuir a la conexión de la subregión con otros mercados.

El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, lideró el tráfico con 45,8 millones de pasajeros. Foto: Composición Semana / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA /Getty Images/

Colombia concentró el mayor movimiento de pasajeros de la región, con 87,3 millones de usuarios y 735.521 movimientos de aeronaves a través de sus 10 aeropuertos internacionales. El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, lideró el tráfico con 45,8 millones de pasajeros y 355.340 movimientos. Le siguió el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, con 13,4 millones de pasajeros y 102.366 movimientos.

En Perú, los 14 aeropuertos habilitados para operaciones internacionales registraron 39,4 millones de pasajeros y 287.580 movimientos de aeronaves. El antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, concentró 26,1 millones de pasajeros, mientras que el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en Cusco, movilizó 4,2 millones.

Bolivia registró 9,5 millones de pasajeros embarcados y 82.584 movimientos de aeronaves. Su principal terminal fue el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, con 4,1 millones de pasajeros y 35.114 movimientos.

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Por su parte, Ecuador reportó 9,5 millones de pasajeros y 90.740 movimientos en sus cuatro aeropuertos internacionales. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, registró 5,3 millones de pasajeros, seguido por el Aeropuerto Internacional José Joaquín Olmedo, en Guayaquil, con 3,9 millones.

La Secretaría General de la Comunidad Andina señaló que esta información permitirá identificar fortalezas y desafíos de la infraestructura aeroportuaria, y avanzar en el propósito de consolidar la iniciativa de Cielo Único Andino.